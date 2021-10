'Libertad', ópera prima de Clara Roquet, inaugura este sábado la Seminci y abre ocho días de proyecciones

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 66ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) arrancará este sábado con el estreno en España de 'Libertad', ópera prima de la directora Clara Roquet, filme que surge del cortometraje 'El adiós', premiado con la Espiga de Oro y el Premio EFA en el festival vallisoletano en 2016. Se proyectará en el Teatro Calderón, sede de Seminci, en el marco de la gala de inauguración de esta edición, que arrancará a las 19.00 horas.

Será la primera de las 230 películas (154 largometrajes y 76 cortos) que se proyectarán en seis espacios diferentes a lo largo de ocho jornadas, repartidas en las diferentes secciones que conforman el festival y los ciclos incluidos en esta 66 edición, uno de ellos, dedicado al país invitado, Argentina. Además, como ya ocurriera en 2020, Seminci ofrecerá parte de sus contenidos online a través de la plataforma Filmin.

En este estreno en España de 'Libertad', Roquet estará acompañada por los productores del filme y por cuatro de sus protagonistas: Nicolle García, Carol Hurtado, María Morena y Vicky Peña. El Teatro Calderón servirá también de escenario en esta jornada inaugural para la entrega de la Espiga de Honor al cineasta argentino Juan José Campanella. Lo recibirá de manos de los actores Óscar Martínez, Eduardo Blanco, Clara Lago y Javier Godino y del director y productor Gerardo Herrero.

Previamente, todos ellos desfilarán por la alfombra verde, que volverá a contar con público tras las restricciones del año pasado. Arrancará a las 18.00 horas y podrá seguirse a través de Canal Seminci, al igual que la gala, que conducirán las actrices Ana Morgade y Eva Marciel y en la que actuará la formación vallisoletana Trío Caracol.

Por la alfombra verde pasarán, asimismo, el actor Malcolm McDowell, protagonista de 'La naranja mecánica', y Pedro González Bermúdez, director de 'La naranja prohibida', el documental de TCM que reconstruye los acontecimientos que rodearon al polémico primer pase público de la película de Stanley Kubrick en España, que tuvo lugar en el año 1975 en el marco de la edición número 20 de Seminci.

Otro aniversario que también conmemorará el festival será el 30 cumpleaños de 'Orquesta Club Virginia', de Manuel Iborra, que acudirá a Valladolid junto con sus protagonistas, Antonio Resines y Emma Suárez (madrina de esta 66 Seminci), la productora Ana Huete y la diseñadora de vestuario Helena Sanchís.

Tampoco faltará a la cita inaugural de la 66 Seminci Benito Zambrano, uno de los nombres propios de la Gala RTVE de esta edición, que acogerá el estreno mundial de su última película, 'Pan de limón con semillas de amapola'. El cineasta sevillano recorrerá la alfombra verde de la gala de inauguración de la 66 Seminci junto a las protagonistas del filme, Elia Galera y Eva Martín.

El otro estreno mundial de la Gala RTVE será el de 'Viaje a alguna parte', de Helena Llanos, otra de las invitadas a la gala inaugural, al igual que las actrices Aida Folch y Estefanía Luyk, que también desfilarán por la alfombra inaugural.

La directora Deepa Mehta, presidenta del jurado internacional de esta 66 Seminci, será otra de las figuras que desfilará por la alfombra verde de Seminci, junto a quienes la acompañarán en la tarea de repartir los galardones de la Sección Oficial: la actriz Marta Etura, la periodista cultural Elsa Fernández-Santos, el historiador de cine argentino Alberto García Ferrer y el director del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, Javier Porta Fouz.

Asimismo, estarán presentes los integrantes del resto de jurados oficiales. De Punto de Encuentro, el cineasta y escritor José Luis Montesinos; la actriz, directora y dramaturga argentina Romina Paula y la cineasta iraní Farnoosh Samadí, premiada hasta en tres ocasiones en Seminci. De Tiempo de Historia, el periodista Antonio Delgado Liz, quien fuera director de DocumentaMadrid durante nueve ediciones; la directora y montajista argentina María Silvia Esteve y el crítico de cine Abraham Do.

En el caso de DOC. España, tres directores y guionistas: el argentino Ignacio Acconcia, Héctor Domínguez-Viguera (ganador en 2020 del premio de esta sección con Tierra de leche y miel, que dirigió junto a Gonzalo Recio y Carlos Mora) y Manuel Menchón. El jurado de la Espiga Verde lo conforman el director David Baute (ganador de este premio en la 65 Seminci por Éxodo climático), el secretario de la Junta Directiva de Greenpeace España, Miguel López Cabanas, y la periodista, presentadora y docente Sandra Sutherland.

La ceremonia contará con la presencia de algunas de profesionales de la industria cinematográfica que participarán en el V Encuentro de Mujeres Cineastas en España: Ángela Armero, Concha Gómez Maeso, Coral Cruz, Elisa Puerto, Isabel Peña, Lola Mayo, Marina Parés, Olatz Arroyo, Paula Jiménez, Silvia Herreros de Tejada, Valentina Viso, Virginia Yagüe y Jara Yáñez.

Asistirá también el escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo, que presenta su segundo trabajo tras las cámaras --el primero en solitario--, 'El secreto', en el marco de Castilla y León en Corto, misma sección en la que otra vallisoletana, la actriz Sara Rivero, compite con su debut en la dirección, 'Castilla mal'.

La directora de 'Las consecuencias' (Spanish Cinema), Claudia Pinto, y una de sus protagonistas, María Romanillos, estarán presentes el sábado en el Teatro Calderón. En la nómina de invitados a la inauguración de la 66 Seminci figuran, además, Roberto Lozano, director de 'All the Souls...', que se proyectará en la Gala UNESCO Valladolid City of Film, y Alberto Rodríguez Bertoni, exjugador de rugby y director del CEIP Cristóbal Colón de Valladolid, donde desarrolla proyectos educativos de integración social.

La puesta de largo de la 66ª Seminci contará también con representación institucional, encabezada por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo. Por parte del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ICAA, estará su directora general, Beatriz Navas, y de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, su vicepresidente, Rafael Portela. Asistirá también la directora de la Filmoteca de Castilla y León, Maite Conesa.