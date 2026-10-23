Lili Horvát fluye entre realismo y ciencia ficción para profundizar en una relación de pareja en 'My notes on Mars'

Mackezie Davis y Lili Horvát en la Foto del Día de la primera jornada de la 71 Semini. - SEMINCI

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cineasta húngara Lili Horvát ha inaugurado este viernes, 23 de octubre, la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) con 'My notes on Mars', en la que profundiza en las relaciones de pareja pérdida desde el realismo y la ciencia ficción, con un ritmo intrigante.

El filme, que tras su primer pase en la mañana se proyectará en la Gala de Inaguración del certamen, es el tercer largometraje de Horvát y el primero que rueda en lengua inglesa. Tras su estreno en el Gionarte degli Autori de Venecia, la propuesta se estrena en España en el marco de Seminci, donde compite por la Espiga de Oro.

Mackenzie Davis y Rupert Friend protagonizan este largometraje que sigue a Margot, una investigadora espacial del MIT que se encuentra de retiro en Hungría junto a su pareja, Sam, tras una crisis personal.

Tras años de relación, ambos se encuentran en un punto de falta de entendimiento y reconocimiento, con Margot aún obsesionada por sus investigaciones sobre Marte. La crisis de este matrimonio frena cuando la mujer desaparece durante una excursión en los Alpes y desata el duelo, hasta que esta reaparece el mismo día en que familiares y amigos celebran una ceremonia en su memoria. Este regreso ofrece a Sam la posibilidad de comenzar de nuevo una relación de pareja hasta entonces desgastada.

La película, de menos de dos horas de duración, ahonda así en el distanciamiento en las relaciones amorosas y la dificultad del reconocerse entre pareja, un tema que aborda desde una perspectiva emocional en combinación con elementos de ciencia ficcion.

"El hecho de estar con alguien durante mucho tiempo es ya una especie de cualidad sobrenatural en sí misma", ha explicado la cineasta sobre la elección de incluir ciencia ficción en una historia de amor.

Horvát ha detallado que ha intentado abordar la relación matrimonial de la pareja desde distintas capas que "se desarrollen de una forma muy orgánica" y ha implementado aspectos de ciencia ficción en la historia, el diseño de sonido y la imagen, al trasladar al espectador a Marte, en contraste con los verdes paisajes del campo húngaro.

En este sentido, ha destacado la intención metafórica en la construcción del filme, lo que se ha hecho para aporta más "calidez y accesibilidad desde el punto de vista emocional".

La cineasta ha subrayado, de este modo, la forma en la que en momentos crudos de la relación de Margot y Sam se apuesta por una fotografía protagonizada por "paisajes increíbles", que juegan un papel "realmente importante" en el contexto de los personajes.

Precisamente, sobre estos personajes que ella misma ha construido, ha incidido en que ha tejido a una Margot que, en las distintas partes de la película, sufre un cambio hasta el punto de ser dos personas distintas por un hecho concreto, mientras en Sam este cambio obedece de forma más progresiva al momento que enfrenta. Todo ello hasta que la relación alcanza otro punto, en el que él puede reconocer qué es más importante en el vínculo con su esposa.

La cineasta también ha puesto en valor la interpretación de Mackenzie Davis en la piel de Margot. "Yo buscaba una actriz que admirara y necesitaba a alguien muy inteligente para interpretar a Margot. Mackenzie es increíblemente inteligente. Siento que en otra vida podría haber sido científica. Además, tiene una apariencia celestial, a lo David Bowie", ha apuntado sobre la intérprete.

Por su parte, Davis ha agradecido poder trabajar con Horvát en este papel que le ha supuesto "un desafío muy interesante" al tener que interpretar a "dos personas diferentes", una en una relación influenciada por los recuerdos, el amor o el dolor, y otra que se deja llevar por el "deseo de una forma cruda".

'My notes on Mars' supone el regreso de Horvát a la Seminci, de la que ganó la Espiga de Oro de la 65 edición con 'Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido'. La cineasta húngara también participó en 2015, dentro de la sección Punto de Encuentro, con 'The Wednesday Child', y en 2021 formó parte del Jurado Internacional, después de ganar el mencionado galardón.