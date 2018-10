López cree que la "estructura provincial" de las cajas impidió un proyecto de Comunidad

Actualizado 19/07/2018 19:00:55 CET

VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario general del PSOECyL de 2008 a 2012, Óscar López, considera que "las estructuras provinciales" de las cajas de la Comunidad explican el rechazo al proceso de integración, un proyecto, ha explicado, "bienintencionado, de Comunidad y realizado con luz y taquígrafos", que "lamentablemente no salió adelante", al tiempo que ha negado "cualquier ingerencia" ni "personal", ni de "partido" en sus operaciones financieras.

"La única vez que me he dirigido a un responsable de una entidad financiera y la única vez que di una directriz política fue para intentar que esta Comunidad tuviera una caja propia con argumentos, presentando estudios y no nos hicieron caso", ha sentenciado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorro en las Cortes.

"Nunca es nunca", ha continuado para incidir en que el modelo de gobierno de las cajas era "democrático y plural", "no eran PP y PSOE", sino que estaba representadas por la "sociedad organizada" al recordar que en los consejos de administración había representantes no solo de los partidos políticos, sino también de "entidades locales", "universidades", "sindicatos", etcétera.

López ha recordado que la primera información que recibió nada más ser nombrado secretario general del PSCyL era que las cajas atravesaban una situación "muy complicada" y que era necesario "ir a fusiones o sistemas de integración", a un modelo "diferente" para reconducir la situación. De ahí que los socialistas "apoyaran" el plan de la Junta, un acuerdo "negociado", "bienintencionado", de "Comunidad" que se hizo "con luz y taquígrafos" y que contó con la firma de todos los partidos políticos, patronal y sindicatos, salvo UGT que "quería ir más allá".

En este punto, ha subrayado que la fusión de las cajas no salió adelante por la "confrontación" del proyecto con las "estructuras provinciales" de las mismas, una de las "lecciones negativas" que se ha llevado de su trayectoria política en la Comunidad. "La vinculación que las cajas tenían con su provincia era brutal y por eso fue muy difícil sacar adelante ese proyecto", ha ahondado.