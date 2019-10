De Lózar dimite como concejal de Cs en Soria y acusa al partido de no ser útil

Publicado 15/10/2019 13:21:45 CET

Imagen de archivo del concejal Jesús de Lózar que ha dejado Ciudadanos Soria - CS SORIA

SORIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Soria, Jesús de Lózar, ha presentado su renuncia a su acta en el Consistorio y ha dejado la formación naranja al considerar que el partido "forma parte del problema y no de la solución de los problemas de España" y que, por lo tanto, "no es útil para los ciudadanos como partido político".

"Ha sido una decisión meditada, no ha sido fruto del cabreo ni repentino, llevo tiempo pensándolo, no estoy cansado, he venido trabajando los últimos cinco años todos los días de la semana en el partido y en el Ayuntamiento", ha explicado De Lózar que ha recordado que llegó a la política en 2005 de la mano de Ciudadanos Cataluña para "hacer política útil".

En este sentido, ha lamentado que la formación que lidera Albert Rivera no llegara a un acuerdo con el PSOE para formar Gobierno y ha defendido al respecto que "127 más 57 son 189, y eso es estabilidad". En su opinión, el partido naranja surgió como un "elemento para llegar a acuerdos y hoy no es así".

De Lózar ha señalado que ha ido dejando la Junta Directiva, la Secretaría de Organización, la Concejalía y la Portavocía de Cs en el Ayuntamiento y, por lo tanto, la formación.

MALESTAR POR EL PACTO EN LA DIPUTACIÓN

De Lózar ha lamentado que su partido no haya reconocido el trabajo que ha realizado en los últimos años en el partido y ha apuntado que hoy Cs Soria "es lo que es" gracias a su labor.

El ya exconcejal ha recordado que él consideraba que debería haber sido diputado provincial, cuando el partido nombró a Saturnino de Gregorio, y ha apuntado que la mayoría de la gente "no entendió el pacto de la Diputación con el PP y el PPSO" (Plataforma del Pueblo Soriano).

"No tiene mucho sentido, si lo que quieres es ganarle espacio político a la derecha alíate con el PSOE pero no refuerces a la PPSO", ha señalado el exconcejal de Cs que ha lamentado que la formación dijera que el PP era "el socio preferente".

También ha admitido no entender que a nivel regional no se pactara con el PSOE.

María Ángeles Garijo, tercera en la lista de Cs, será la sustituya de Jesús de Lózar y ocupará el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Soria.