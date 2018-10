Luxemburgo se fija en la provincia de Ávila para impulsar iniciativas turísticas sostenibles

Publicado 15/06/2018 17:40:13 CET

ÁVILA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila ha acogido una reunión bilateral con representantes de la zona del Parque Natural de Our, en Luxemburgo, interesados en conocer las experiencias relacionadas con las políticas turísticas sostenibles impulsadas en la provincia.

Al encuentro, que ha tenido lugar en el marco del proyecto europeo Night Light, en el que participan tanto la Diputación de Ávila como el Parque Natural Our, junto con socios de cinco países, han asistido el presidente de la Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, así como el técnico coordinador de este proyecto en el Área de Turismo, Asuntos Europeos y Energía, Roberto Rodríguez, según ha informado la Institución provincial a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Por parte de la delegación de Luxemburgo, han estado presentes el presidente de la Federación de Municipios y Ciudades de Luxemburgo y presidente del Parque Natural Our, Emile Eicher; Francine Keiser, miembro de la Junta Ejecutiva del Parque Natural Our; Romain Braquet, teniente de alcalde de Clervaux; Christian Kayser, director del Parque Natural Our; y Laurent Spithoven, gerente del Parque Natural Our.

La delegación luxemburguesa se encuentra desde ayer en Ávila y en estas jornadas de trabajo está informándose de aspectos como las estrategias y actividades que desarrolla la Diputación en el plano turístico, así como los enfoques en los que se trabaja.

También visitarán el Parque Regional de la Sierra de Gredos, por las similares características que posee con el territorio luxemburgués de Naturpark Our.

El presidente de la Diputación de Ávila ha subrayado los tres grandes ejes en los que se trabaja desde el punto de vista turístico en la provincia, como son, además de la naturaleza, la cultura o el patrimonio y la gastronomía.

Sánchez Cabrera ha incidido en la apuesta realizada para impulsar proyectos de desarrollo turístico sostenible que permitan satisfacer las necesidades de los visitantes, pero también preservar la calidad medioambiental del destino.

De la misma forma, ha enfatizado el intercambio de experiencias que se produce en encuentros como el que estos días tiene lugar en la provincia de Ávila, un territorio de similares características, desde el punto de vista del patrimonio natural, al del Parque Natural Our.

Así, la Diputación de Ávila afronta el reto de proporcionar al turista que visita la provincia productos experienciales, tal como queda plasmado en actuaciones como las incluidas en el proyecto Night Light, que busca la conservación de los cielos oscuros y el posicionamiento de la provincia como destino para el astroturismo.

El proyecto Night Light tiene una duración de tres años, hasta diciembre de 2019, en una primera fase y de dos más, dedicados a implantar un plan de acción. Cuenta con un presupuesto global de 1,9 millones de euros, cofinanciados en un 85 por ciento con fondos Feder, y entre sus socios hay entidades de Holanda, España, Luxemburgo, Dinamarca, Hungría, Italia y Eslovenia.

La Diputación de Ávila y el Cabildo de La Palma (Islas Canarias) son las únicas instituciones españolas que participan en este proyecto europeo.