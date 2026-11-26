Archivo - Obras en la cubierta del polideportivo Pisuerga de Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha señalado este jueves que se ha dado "luz verde" a la solución técnica para completar el proyecto de las cubiertas del pabellón polideportivo Pisuerga, que se prevé aprobar en el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes el próximo martes, 1 de diciembre, para reanudar las obras, paralizadas desde el pasado mes de julio.

La nueva solución, validada por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, opta por una sobrecubierta ligera tipo 'Deck', implica un incremento en el presupuesto de 123.845,77 euros hasta llegar a un total de 950.292,05 euros más IVA (15 por ciento de incremento) y tendrá un plazo de ejecución de 22 semanas (unos cinco meses). Cabe recordar que las obras, cuando se paralizaron a primeros de julio, debían concluir a primeros de agosto de este año.

La aprobación del próximo martes, según han destacado fuentes municipales, supondrá "un paso decisivo que permitirá avanzar con una actuación largamente esperada y reanudar las obras con todas las garantías técnicas y de seguridad".

La propuesta "culmina un exhaustivo proceso de revisión" desarrollado tras la suspensión temporal de los trabajos a finales de julio, una vez que los estudios realizados durante la ejecución de las obras pusieron de manifiesto que la solución inicialmente proyectada "no resultaba compatible con las condiciones estructurales reales del edificio".

Esta circunstancia hacía necesario, han recordado, replantear el proyecto para garantizar plenamente la seguridad de la instalación y la correcta ejecución de la misma.

Ante esta situación, la Fundación Municipal de Deportes impulsó la elaboración de un proyecto modificado que permitiera corregir las deficiencias detectadas y aportar una solución técnica definitiva. El resultado es una propuesta que mantiene los objetivos iniciales de mejora de la estanqueidad, el aislamiento y la eficiencia de la cubierta, mediante un sistema constructivo adaptado a la realidad estructural del edificio.

La nueva solución sustituye la alternativa inicialmente prevista por una sobrecubierta ligera tipo Deck, "técnicamente más adecuada para las características del Polideportivo Pisuerga". Se contempla además la renovación y adaptación de elementos complementarios como canalones, lucernarios, fijaciones y encuentros constructivos, para garantizar una adecuada impermeabilización y un comportamiento estructural seguro y duradero.

Desde el punto de vista económico, el proyecto modificado contempla un incremento de 123.845,77 euros, que eleva la inversión total en 950.292,05 euros más IVA.

Asimismo, el proyecto establece un plazo máximo de ejecución de 22 semanas para completar las obras pendientes una vez se produzca la aprobación del modificado y el levantamiento formal de la suspensión.

Los informes técnicos que acompañan al expediente concluyen que la nueva propuesta "resuelve los problemas detectados durante la ejecución de las obras, reduce significativamente las cargas sobre la estructura existente y garantiza las condiciones de estabilidad necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación".

La solución planteada cuenta además con el visto bueno de los servicios técnicos y jurídicos municipales, que han informado favorablemente tanto su viabilidad técnica como la jurídica.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Valladolid destaca que da "una solución definitiva tras las dificultades surgidas durante la ejecución de la obra y da luz verde a la culminación de una actuación estratégica para el deporte vallisoletano".

La aprobación del proyecto modificado permitirá afrontar la fase final de los trabajos "con plena seguridad jurídica, económica y técnica", para que el Polideportivo Pisuerga disponga de unas cubiertas "modernas, seguras y adaptadas a las necesidades de los usuarios y clubes deportivos de la ciudad".