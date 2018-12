Luz verde a tramitar la Ley que extenderá la carrera profesional a todos los empleados públicos

Publicado 19/12/2018 18:46:44 CET

La abstención del PP también posibilita que se tramite la Ley de la oposición para regular a los profesionales sanitarios

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León con los votos favorables de PP y PSOE, la abstención del resto y el voto en contra de IU ha aprobado dar luz verde a la tramitación del proyecto de Ley defendido por el Grupo Parlamentario Popular a través de que se se prevé extender la carrera profesional a "todos" los empleados públicos para reconocer su "esfuerzo".

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido esta iniciativa tras insistir en que a través de esta norma se reconoce el esfuerzo de los empleados públicos mediante una mejora de sus retribuciones y un avance hacia la calidad desde la estabilización. "Es una iniciativa para poner al empleado público a la altura que se merece", ha destacado Fernández Mañueco.

En la presentación de este Proyecto de Ley el presidente del del Grupo Popular ha asegurado ante la Cámara que se trata de una normativa que está en sintonía con los sindicatos, tras lo que ha defendido que con el debate parlamentario que ahora se inicia se posibilita la apertura de canales para desarrollar la carrera profesional, reducir la tasa de interinidad y la apuesta por un empleo público de "calidad".

"Se da la oportunidad a los empleados públicos de ir ascendiendo sin cambiar de puesto de trabajo", ha destacado el procurador 'popular' quien ha explicado que de aprobarse finalmente esta normativa tras su tramitación en las Cortes en 2019 habrá una nueva convocatoria de carrera profesional para el personal de atención directa de la sanidad pública y en 2020 será una "realidad" para el resto de empleados públicos de la administración.

Tras explicar las bases de esta normativa propuesta por el PP Fernández Mañueco ha insistido en que su grupo está abierto al diálogo y ha confiado en que el texto sea enriquecido. "Me considero una persona moderada y dialogante, de política de mano tendida y entendimiento", ha aseverado, tras lo que ha insistido en que esta normativa podría beneficiar a unos 94.000 empleados públicos de la Comunidad.

"Votar en contra de su tramitación es decir no a los funcionarios, no a la carrera profesional, no a la estabilidad y no empleo público de calidad", ha insistido, frente a lo que ha señalado que decir "sí" es "abrir la puerta de futuro y de progreso". "Apostamos por las personas de esta tierra, valoramos el trabajo de los empleados públicos y nos sentimos orgullosos", ha insistido Fernández Mañueco.

Finalmente, el presidente del Grupo Popular ha reclamado desde la tribuna a los grupos que apoyen el reconocimiento a los empleados públicos, el proceso de estabilización del empleo. "Luz verde al diálogo y a la reflexión", ha aseverado.

VOTO EN CONTRA DE IU

No obstante, el procurador de IU, José Sarrión, ha tomado la palabra para argumentar su voto en contra, una postura que ha basado, entre otros argumentos, en que la norma presentada por el PP "no ha sido consensuada" con los representantes legales de los sindicatos.

Además para Sarrión ha lamentado que la fórmula elegida para presentar la norma haya sido la Proposición de Ley porque así se ha abstraído de la negociación colectiva, tras lo que ha tildado de "grave" que se vincule la carrera profesional a los objetivos de déficit.

Precisamente este último argumento ha sido utilizado por el procurador del PSOE, José Francisco Martín, cuyo grupo finalmente ha votado a favor de la tramitación. Así, ha detallado que la normativa del PP establece que la carrera profesional se convocará para todos los empleados públicos siempre y cuando los ingresos ordinarios del sistema de financiación se incrementen respecto al año anterior, entre otras cuestiones fiscales, lo que, como ha explicado, supondría que este año "no habría".

Para el PSOE esta norma es "aurora boreal", ya que se supedita la carrera profesional a partir de 2020 "a las entregas a cuenta y a la liquidación del modelo de financiación". "Menudos goles le están metiendo", ha advertido a Fernández Mañueco.

Así, el procurador socialista se ha comprometido a que el próximo gobierno "presidido por Luis Tudanca" presentará "de inmediato" a lo largo de 2019 para que entre en vigor en ese mismo año un Proyecto de Ley para regular la carrera profesional, la estabilización del empleo y las 35 horas semanales. "Esto sí es un compromiso", ha aseverado.

José Francisco Martín ha vuelto a aludir una vez más al wathapp en el que, según sus palabras, algún procurador del PP abogó por impulsar la Proposición de Ley que hoy pasa su primer filtro para "quitarse de encima" las reivindicaciones de los veterinarios. Así, ha considerado que el texto que hoy ha defendido Fernández Mañueco lo pone de manifiesto.

Por último, el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel ha argumentado la abstención de su grupo que considera esta iniciativa como un "brindis al sol" y la procuradora de Podemos Natalia del Barrio, cuyo grupo también se abstuvo, insistió en avanzar en la tramitación para enriquecer la norma con enmiendas porque la formación morada cree en la función pública y en la carrera profesional.

Por otra parte, la abstención del PP también ha posibilitado que se tramite la Proposición de Ley presentada por la oposición en bloque -PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto-- con el fin de reconocer a los profesionales sanitarios de la salud pública.

No obstante, a juicio del PP, la aprobación del texto en los términos propuestos por la oposición introducirían desigualdades entre unos cuerpos de funcionarios y el resto tanto acceso función pública como carrera profesional.