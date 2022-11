La madre palentina condenada por sustracción de un menor ingresa en la prisión

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Laura Molinilla Marcos, la madre palentina condenada por sustracción de un menor, ha ingresado este domingo en el centro Penitenciario de Villanubla (Valladolid), después de haber recibido una notificación del juzgado para ingresar voluntariamente en la cárcel en un periodo de diez días.

Pasadas las 17.00 horas, ha llegado al centro penitenciario vallisoletano acompañada de su marido, familiares y amigos, para cumplir con la sentencia que la condena a dos años y medio de prisión por no entregar a su hijo al padre. Molinilla esperaba un informe del juzgado que paralizara la solicitud de suspensión en prisión durante la tramitación de la petición de indulto, pero, finalmente, no ha llegado.

Antes de ingresar en prisión, Molinilla ha atendido a los medios allí presentes, entre los que se encontraba Europa Press, donde ha asegurado que se encontraba "mal" y que el episodio que ha vivido ha sido "el más duro" puesto que ha tenido que despedirse de sus dos hijos.

"Yo entro y pago el delito, pero he protegido a mi hijo", ha afirmado instantes antes de que su marido la acompañara al interior del centro penitenciario, mientras añadía que quiere seguir protegiendo a su hijo "y que se le escuche", ya que el menor ha despedido a su madre "con la incertidumbre de qué va a pasar con el" y con el temor "de que puedan venir a la fuerza y llevárselo".

Laura Molinilla ha ingresado en prisión con la esperanza de que "se escuche a Alejandro, que se le haga una exploración, que alguien se interese y le pregunte y luego que hagan lo que consideren, pero que le pregunten".

En medio de sus declaraciones hacía acto de presencia el progenitor, quien legalmente tiene la custodia del hijo de ambos. "Esto dice mucho de un padre que quiere a su hijo. Está viendo como meten en la cárcel a la madre de su hijo, al que quiere. Está claro que está aquí para ver mi entrada, no está en casa para intentar recuperar a su hijo. Está aquí viendo como entro en la cárcel. Eso lo dice todo", ha añadido.

Así, tras despedirse de sus familiares y amigos, ha querido dar las gracias. "Me llevo el cariño de mucha gente, mi familia, mis amigos, mi marido y eso es con lo que me quedo. La gente que ha venido, la gente de toda España que no me conoce y que ha firmado el indulto y las asociaciones de mujeres que me han apoyado", ha agregado.

A continuación, ha cogido sus enseres personales y su marido la ha acompañado hasta el interior del centro penitenciario, donde Laura esperará a que el consejo de Ministros le conceda el indulto y desde donde seguirá luchando para que se oiga a su hijo.

El padre del menor ha seguido todos los acontecimientos desde su coche y ha llamado a la Policía para denunciar que no se le entregaba a su hijo. Hasta los exteriores de la cárcel de Villanubla se han trasladado tres coches de la Policía Nacional para comprobar que no se producía ningún altercado y que el menor, no se encontraba allí.