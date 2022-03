'Manto', de la artista Raquel Bartolomé, mezcla lo abstracto con elementos de la naturaleza autóctona de Segovia

SEGOVIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Manto', de la pintora segoviana Raquel Bartolomé, que mezcla la naturaleza con lo abstracto, estará disponible hasta el 5 de junio en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, dentro del espacio dedicado al 'Semillero de Arte' patrocinado por la Diputación de Segovia. Este espacio tiene la intención de proyectar artistas segovianos.

Esta mañana ha sido presentada la muestra de la mano del presidente de la Diputación y del centro de Arte Contemporáneo, Miguel Ángel de Vicente; la directora del Esteban Vicente, Ana Doldán; el comisario de la muestra, José María Parreño, y la propia artista Raquel Bartolomé.

La muestra cuenta con más de veinte obras pictóricas distribuidas por diferentes estancias del museo, incluido el Jardín.

La artista, no solo juega con los significados de la palabra 'manto' en sus obras, como pueden ser capa religiosa, vestidura de ceremonia o ropa de abrigo; sino que también lo hace con diferentes elementos de la naturaleza, como las ramas de helecho, las zarzas, las algas, el adobe, las semillas, la lana y las combina con la pintura.

A lo largo de la exposición, que se puede visitar de forma gratuita, habrá un paisaje sonoro, en cada una de las salas donde se ubican las obras, para llevar a los visitantes al campo a través de sus sonidos característicos como el canto de los pájaros. Estas melodías han sido realizadas por Carlos de Hita.

Raquel Bartolomé ha matizado que su trabajo vincula la vida en el campo con el Arte Contemporáneo. También ha explicado que cuando la ofrecieron formar parte del proyecto de 'Semillero de Arte', la artista quería vincular la figura de el artista Esteban Vicente con la vida en el campo y ese vínculo, para ella, estaba en Prádena, el pueblo de su familia materna.

Tal y como relataba la artista, este juego de materiales, conceptos y formas tienen su punto de partida en el Telar ubicado en el municipio de Prádena, junto a la sierra de Guadarrama, donde la artista concentraba su casa y su estudio al mismo tiempo.

"Es en esa naturaleza donde Raquel Bartolomé, atenta a los estímulos que le brinda, tiene su verdadero semillero de arte, su banco de pruebas; es allí donde recoleta pigmentos naturales, infinidad de especies de flora de la zona, las almacena y las recrea en su pintura", ha aseverado Ana Doldán.

CICLO DE LA VIDA

La muestra está dividida en torno a cuatro "tipos de manto". En la primera parte de la muestra, que se titula 'Mi Manto', se encuentran las obras de la artista que combinan la abstracción expresionista con la experimentación sobre el soporte.

La segunda parte de la muestra, titulada 'El mundo es un nido', se trata de una escultura de la artista, compuesta por materia vegetal, algas, barro y lana que crea esferas concéntricas de protección, que evocan el planeta tierra.

En la tercera parte llamada 'La primera morada', compuesta de dos obras, utiliza la lana en bruto, por una parte, para simular la impresión de acogida y calor maternal, confeccionado en un manto de grandes dimensiones, semejante al de muchas vírgenes de España.

Por otro lado, se encuentra un dibujo confeccionado por semillas que, en palabras de la artista, se trata de una llamada de atención sobre el valor de las semillas la riqueza fundamental que encarnan y el riesgo que corren de ser monopolizadas por una industria que pone en peligro la biodiversidad.

Por último, se encuentra 'El último manto', pieza ubicada en el jardín del museo, que recuerda a los danzantes de la tradición sufí.

Se trata de un manto muy delgado, "que no tiene que abrigar a quien lo lleva si no a los que despiden". Se trata del sudario, que proporciona al cadáver limpieza, orden, dignidad y afirma que su lugar ya no es este mundo.

Para Ana Doldán, la muestra recrea el ciclo de la vida y sus distintas etapas.

Raquel Bartolomé, ha reivindicado que "Segovia está llena de tesoros que merecen ser cuidados, especialmente de la Sierra de Guadarrama".