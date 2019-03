Mañueco afirma que el día que Tudanca haga alguna propuesta "será noticia"

Publicado 30/03/2019 23:06:09 CET

PALENCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado este sábado en Palencia que el día que el secretario del PSCyL, Luis Tudanca haga alguna propuesta, ese día "será noticia" porque ha acusado al líder del PSOE de no hablar de ciertos temas y de tener una "agenda oculta".

Mañueco, ha indicado que le sorprende que los socialistas de Castilla y León "no hablan de Cataluña", de la unidad de España, de esos "acuerdos con los independentistas" porque no existen para ellos.

"No se trata de lo que dicen los socialistas más bien de lo que no dicen, porque tienen un plan oculto y no se puede comprar aquello que no se conoce como no se puede votar a quien no se conoce, ni lo que van a hacer, ni lo que proponen por eso no podemos votar a los socialistas" ha reiterado.

Acompañado del presidente nacional, Pablo Casado, Fernández Mañueco ha participado en un acto de partido con militantes en el Auditorio de Caja España, en el que ha compartido escenario con la presidenta del PP en Palencia, Ángeles Armisén, y la candidata al Congreso, Milagros Marcos.

Así ha manifestado estar ante "un momento histórico" en que hay dos modelos, el que representa Pablo Casado y el Partido Popular, "el modelo de la moderación y del compromiso con España" frente al que está el modelo de los socialistas, "el de la radicalidad y el que pacta con los socios independentistas".

"No hacemos electoralismo fácil como los socialistas y es que cuando les escuchamos lo tenemos más claro que nunca, tienen una agenda oculta, porque la única medida que hemos escuchado a los socialistas es pagar más impuestos, de hecho ya estamos pagando más impuestos con los socialistas, ese es el resumen de su programa de gobierno" ha reiterado.

Por su parte, Armisén ha advertido a Rivera que "el PP no es viejo", es una organización política "de refencia", en constante transformación al servicio de los ciudadanos. "Cada día es menos líder porque su partido es cada día más antiguo" ha aseverado en referencia al líder de la formación naranja mientras añadía que Ciudadanos "es un partido veleta" que vota a unos u a otros y que pidióa Sánchez la eliminación de las diputaciones.

Marcos ha destacado venir de "la escuela de Herrera" la del "dialogo participación esfuerzo y sacrificio". Así, ha señalado que no es social "prometer si no se puede cumplir", subir impuestos o generar pobreza. "Destruir sistema pensiones es una insensatez y gastarnos lo que no tenemos ademas es un riesgo enorme" ha finalizado.