Mañueco afirma que Soria está en la Estrategia Logística de CyL y anuncia conclusiones del estudio en diciembre

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aclarado este martes al procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que Soria está en la Estrategia Logística de Castilla y León y ha informado además de que la Junta está culminando el estudio del potencial logístico de la provincia cuyas conclusiones presentará a lo largo del mes de diciembre.

Fernández Mañueco ha respondido de este modo a Ángel Ceña, que ha sido el encargado de realizar la pregunta de control por el Grupo Mixto al presidente de la Junta al que ve "en la inopia" y al que ha acusado de haber dejado a Soria fuera del mapa logístico. "Ni puerto seco, ni CyLog, ni una línea en los presupuestos", ha reprochado el procurador soriano. "Han convertido el arte de no hacer nada en Soria en un programa de Gobierno", ha ironizado Ceña ha recordado a Fernández Mañueco que han pasado más de año y medio desde que las Cortes aprobaron por unanimidad una iniciativa de Soria ¡Ya! para impulsar un puerto seco en el valle del Alto Jalón y ha lamentado que no se conozca "ni un solo avance concreto".

Fernández Mañueco ha aprovechado su respuesta a Ángel Ceña para ironizar sobre la intervención de hoy sería su despedida de las Cortes --en alusión a que el soriano aspiró a ser diputado en las últimas elecciones generales-- a lo que Ceña ha respondido que en su formación política hay primarias a las que él esta vez no se ha presentado.

Ceña ha recordado que su formación ha perdido diputados pero ha aclarado al presidente autonómico del PP que respecto a su partido lo único que han hecho ha sido empatar. "No está usted como para presumir, solo nos hemos presentado por Soria y con usted hemos empatado", ha zanjado.

"¿Usted realmente dónde vive? ¿Vive en Soria o vive en una realidad paralela? No me extraña que a usted ya no le quieran ni presentar a las primarias de su partido", ha respondido Fernández Mañueco que ha defendido la importancia de reclamar la incorporación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en corredores ferroviarios como el Atlántico del Noroeste.

Ceña ha acusado a Fernández Mañueco de no tener tiempo para dedicarse a Soria, pero sí para ir a Teruel a firmar un acuerdo con los presidentes autonómicos del Partido Popular para reivindicar la Soria-Castejón, "porque no la tiene que pagar usted", ha aclarado, a lo que Fernández Mañueco ha respondido que él sí va a Soria para añadir: "El problema es que cuando yo voy a Soria, el que no está en Soria es usted".