Mañueco afronta el 26M como "un partido de baloncesto" donde "no se puede empatar"

Publicado 17/05/2019 14:17:31 CET

Cree que Igea "no puede responder" si será "el Caballo de Troya" de Tudanca porque "está esperando a recibir instrucciones de Madrid"

LAGUNA (VALLADOLID), 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afronta las elecciones autonómicas, europeas y municipales del domingo 26 como un "partido de baloncesto" en el que "no se puede empatar", por lo que no contempla otra "hipótesis" que no sea la de "ganar".

Así lo ha defendido este viernes en el municipio vallisoletano de Laguna de Duero, donde ha respaldado al candidato 'popular' a la Alcaldía, Luis Minguela, compañado del cabeza de lista a las Cortes por la provincia, Raúl de la Hoz, y del presidente provincial del partido, Jesús Julio Carnero, en quien confía que revalide su mandato al frente de la Diputación, como ha confesado.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Fernández Mañueco ha subrayado que afronta la cita con las urnas "con humildad", pero convencido en la victoria, por lo que no se plantea la necesidad de pactos posteriores con otras formaciones como Ciudadanos.

"Esa hipótesis no la contemplo", ha recalcado, tras lo que ha añadido que una vez se celebren los comicios se analizará el escenario que planteen los resultados. "A partir del 26 de mayo ya veremos la situación", ha explicado.