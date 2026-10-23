Mañueco anuncia que María del Valle Ares será la nueva consejera de Educación en sustitución de María Pardo

María del Valle Arés, quien asumirá la cartera de Educación. - CCYL

PONFERRADA (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este viernes que el próximo lunes María del Valle Ares será nombrada nueva consejera de Educación en sustitución de María Pardo, quien cesa al encabezar la lista del PP al Congreso ante la cita electoral del próximo 29 de noviembre.

Actual secretaria general de la Consejería de Educación, Ares nacida en Burgos y criada en Ponferrada, es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, Valle Ares cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito jurídico y de la Administración pública ya que a lo largo de su carrera ha sido consejera del Consejo Consultivo de Castilla y León; vocal del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León; jefa de gabinete del consejero de Educación; vocal asesora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en el Ministerio de la Presidencia; experta nacional en la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, en Bruselas; letrada del Consejo Consultivo de la Comunidad de Castilla y León; y letrada de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

El presidente Fernández Mañueco ha publicado en su cuenta de X un mensaje de reconocimiento a María Pardo, de quien ha dicho: "Ha sido una magnífica consejera de Educación durante estos meses, con capacidad, compromiso y mucho trabajo". "Ahora será una gran candidata del @ppopular al Congreso".

Asimismo, el presidente de la Junta adjunta una foto en la que aparece junto a María Pardo.