Mañueco, sobre ausencias en Villalar: "Me acuerdo de todos y no me acuerdo de nadie"

VILLALAR (VALLADOLID), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la fiesta de la Comunidad como un "momento de libertad" que cada uno debe celebrar "donde quiera, con quien quiera y como quiera", tras ser preguntado por la ausencia del presidente de las Cortes y de la Fundación Castilla y León, Carlos Pollán, en los actos institucionales por el Día de Castilla y León en Villalar de los Comuneros (Valladolid).

"Me acuerdo de todos y no me acuerdo de nadie, hoy es un día de libertad, para celebrar la fiesta, un momento de encuentro y de convivencia", ha subrayado Fernández Mañueco, quien ha insistido en que esa libertad afecta también al presidente del Legislativo.

Fernández Mañueco ha llegado a Villalar de los Comuneros poco antes de las 10.00 horas para participar en el acto institucional celebrado en la Casa de la Cultura del municipio, momento que ha aprovechado para felicitar a todos los castellanoleoneses, tanto los que residen en la Comunidad como los que lo hacen en distintos puntos de la geografía nacional o incluso en el extranjero.

En especial, se ha referido a los castellanoleoneses residentes en Iberoamérica, en otros países de la Unión Europea y, especialmente, en aquellos que se encuentran actualmente en Ucrania, país devastado por la guerra.

"En Argentina o en Bruselas, en México o Australia, que disfruten de la fiesta de la libertad, que nos sintamos orgullosos una fiesta de estas características, que simboliza el orgullo de esta tierra, también por lo que hacemos y trabajamos", ha subrayado Fernández Mañueco, quien ha defendido este día como un momento "de encuentro y convivencia", así como "de confraternizar" y buscar "un punto común".

Fernández Mañueco no ha querido a entrar a valorar la intención del presidente de la Fundación Castilla y León de recortar el presupuesto de esta entidad para futuros años, sino que se ha limitado a recordar que es una decisión "que corresponde a la Fundación". "Ya iremos viendo cómo lo afrontamos en los próximos años", ha zanjado.

En cuanto a las discrepancias sobre la visión que los dos socios en el Gobierno de la Junta, PP y Vox, tienen respecto al modelo autonómico en un día en que se celebra la fiesta de la comunidad autónoma, el jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que ya en las primeras líneas de su acuerdo se estipula "con claridad" que "dos fuerzas con diferencias asumen la necesidad de aparcarlas para ser leales en la gestión eficaz de un gobierno".

"Absoluta lealtad y compromiso", ha enfatizado Fernández Mañueco, quien ha defendido la apuesta de ambos partidos por "ser leales a los intereses de las personas de esta tierra, más allá de las diferencias que puedan existir".

