Mañueco culpa a Martínez de "tragar con todo" ante Sánchez y éste cree será el PP quien se "atragante" el 29N

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha culpado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, de "tragar con todo" ante el presidente, Pedro Sánchez, y ha augurado un cambio en el gobierno nacional el próximo 29 de noviembre, día en el que celebran las elecciones generales, ante lo que el socialista ha respondido que a quien se le va a "atragantar" la cena el día de los comicios es a los 'populares'.

Mañueco ha respondido de este modo a una pregunta planteada ante el Pleno de las Cortes por Martínez, quien ha llevado a la Cámara diversas cuestiones concretas de ciudadanos con nombres y apellidos ante las que Mañueco ha defendido la gestión de su Gobierno autonómico y ha destacado, entre otras cosas, el incremento de derechos, prestaciones y servicios públicos.

En su contestación al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el jefe del Ejecutivo autonómico ha rechazado que la Administración acepte cesiones ante el Gobierno central y ha contrapuesto su acción política a la postura del PSOE frente a las medidas impulsadas por Pedro Sánchez.

Asimismo, Fernández Mañueco ha señalado como ejemplo de la apuesta del Gobierno autonómico por las personas el proyecto de ley de Presupuestos que, como ha señalado, se configura como "el más social de la historia de la Comunidad". En este contexto, ha remarcado el desarrollo de medidas enfocadas al acceso a la vivienda, la consolidación de la gratuidad del transporte público para personas empadronadas y el refuerzo de los servicios públicos esenciales en el territorio castellano y leonés.

"Usted traga con todo, señoría, se ha tragado el atraco a la financiación autonómica, ha tragado también con el perdón a los separatistas, a la amnistía, a las de las paradas de trenes y autobuses en nuestra tierra. Si por tragar, se ha tragado hasta las joyas de Zapatero, señoría", ha exhortado a Martínez.

Del mismo modo, el presidente ha augurado que habrá un "cambio" en el Gobierno central tras los comicios, ante lo que el socialista ha asegurado que quien se van a "atragantar" con la cena ese día son los 'populares'.

En su intervención Martínez ha llevado ante el Pleno las cuestiones y demandas con nombres y apellidos de representantes de diversos colectivos de la comunidad dirigidas a Mañueco, al considerar que los ciudadanos quieren escuchar respuestas de su propia boca. Durante la formulación de su pregunta al jefe del Ejecutivo autonómico, el representante socialista ha trasladado los planteamientos de sectores como el agrario, las pensiones, la sanidad, la vivienda o la educación.

En este sentido, ha preguntado en nombre de un agricultor de Zamora por las razones para presupuestar cero euros para el campo en los presupuestos de 2027 tras haber votado en contra de aportar 150 millones de euros extraordinarios para el sector primario.

En materia de protección social, Martínez ha expuesto las dudas de un pensionista de Salamanca sobre la revalorización de las prestaciones tras el voto en contra del partido del Gobierno autonómico y la posibilidad de privatizaciones.

Asimismo, ha transmitido el caso de un paciente de Burgos citado para una endoscopia gástrica en febrero de 2028, con el interrogante de si la cita llegará demasiado tarde.

El portavoz socialista ha citado también el testimonio del familiar de una mujer víctima de violencia machista en Valladolid, quien ha preguntado cómo pedir confianza en la Junta cuando se vota en contra de la actualización del pacto de estado y se niega la desigualdad. Igualmente, ha trasladado la petición del colectivo LGTBI de la comunidad sobre la aprobación de una ley propia que garantice sus derechos.

Respecto a la vivienda, el representante del PSOE ha preguntado en nombre de familias pendientes de un desahucio en Miranda de Ebro (Burgos) y Ponferrada (León) sobre el recurso a las medidas estatales de protección y las actuaciones previstas para ayudarlas. En el área educativa, ha recogido las inquietudes de un estudiante de Palencia ante el acceso a plazas en la enseñanza pública autonómica, las ayudas al estudio o el incremento de matrículas en las universidades privadas.

Por último, la intervención ha incluido las dudas de un trabajador de Ávila sobre la asistencia sindical tras recortes en convenios con la UNED, las demandas de un autónomo de Segovia para competir ante la fiscalidad de Madrid, las inquietudes de una voluntaria sobre el apoyo a programas de atención a personas migrantes y la situación de un trabajador en Soria con el salario mínimo tras el riesgo de pobreza en la Comunidad.