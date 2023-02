Mañueco garantiza que los servicios públicos no se verán mermados con la implantación de la jornada de las 35 horas

Mañueco asegura que la jornada de las 35 horas no afectará a la garantía de los servicios públicos.

Mañueco asegura que la jornada de las 35 horas no afectará a la garantía de los servicios públicos. - EUROPA PRESS

PALENCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes en Palencia que la implantación de las 35 horas en la función pública a partir del 1 de junio va a garantizar la calidad en los servicios públicos.

Así lo ha hecho a los pies del Cristo del Otero de la capital palentina donde ha acompañado al candidato del Partido Popular de Palencia, Alfonso Polanco, durante una visita por el barrio.

Al respecto, el presidente del PPCyL ha explicado que se tiene que llevar a cabo una negociación con los representantes sindicales pero que el compromiso de la administración es tanto con los empleados públicos como con los usuarios.

Fernández Mañueco ha recordado que esta medida anunciada este lunes por la Junta, afecta a tres sectores, el sociosanitario, docente y la administración general, y que se invertirán "más recursos económicos" para que quienes desarrollen esta labor "puedan seguir atendiendo de la misma manera que lo hacían antes".

En concreto, en lo relacionado a la falta de profesionales en el ámbito de la sanidad, el presidente de la Junta ha aseverado que "es un problema de Estado y una más de las chapuzas del Gobierno de Sánchez". "Necesitamos más profesionales sanitarios y hemos propuesto dos medidas bien sencillas que son competencia única y exclusivamente de la ministra de sanidad, que está demostrando mucha incapacidad en la gestión", ha criticado.

Y es que, según Mañueco, no se puede esperar a que un profesional extracomunitario "tarde dos y tres años" sin que el Gobierno de España le dé la homologación. Asimismo, ha subrayado su petición de que haya convocatorias extraordinarias MIR.

"Con 1.000 plazas cada año en una convocatoria extraordinaria durante cuatro años tendríamos 4.000 médicos en el sistema Nacional de salud", ha explicado como medidas a tomar más inmediatas.

También se ha referido a eliminar la nota de corte, ampliar las plazas en las facultades de medicina o crear nuevas facultades como medidas "muy a largo plazo".

"El Gobierno de España es el único responsable para ampliar plazas MIR, bien eliminando la nota de corte para que puedan entrar más profesionales bien con la convocatoria extraordinaria", ha incidido Fernández Mañueco, mientras incidía en la "homologación rápida" de los profesionales de otras latitudes porque si no "no se van, no ya de Castilla y León, se van de España", ha advertido.