Mañueco e Igea coinciden en tener la Educación más igualitaria y Tudanca reprocha 1.200 millones de recortes

Los candidatos del PP y de Cs a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, han coincidido en defender la calidad del sistema educativo de Castilla y León, que es "el mas igualitario de España" mientras que el candidato socialista, Luis Tudanca, ha puesto sobre la mesa el recorte de un millar de docentes y de más de 1.200 millones de euros de inversión en Educación.

Así se han pronunciado durante su intervención en el primer debate electoral que se celebra en la Comunidad al abordar el bloque dedicado a Educación que ha abierto Tudanca para reconocer los buenos "maestros" con los que cuenta la región que lograron que funcionaran las aulas durante la pandemia, aunque ha aseverado que el balance de 35 años de gobierno del PP son un millar de docentes menos y 1.200 millones de euros menos de inversión.

Asimismo, ha asegurado que un profesor de Castilla y León cobra 200 euros menos de media que en las comunidades vecinas, "son los profesores peor pagados", ha aseverado el candidato socialista, que ha insistido en preguntar a Fernández Mañueco qué ha hecho con los 1.600 millones de euros que la Junta ha recibido del Gobierno central.

En su turno de respuesta, Francisco Igea ha reconocido el "éxito" del sistema educativo de la región, al igual que Fernández Mañueco que ha defendido que la Comunidad tiene una "educación de calidad", a lo que ha añadido que "lo que buscan otras comunidades lo tiene Castilla y León" gracias a sus docentes, estudiantes, familias "y a un Gobierno de la Junta que prioriza los servicios públicos".

Luis Tudanca ha aseverado que no se puede discriminar "a ningún estudiante viva donde viva" y así ha puesto como ejemplo que mientras las universidades públicas han perdido 5.0000 alumnos en los últimos cinco años, las privadas han ganado 6.000 estudiantes, además de que sólo el 5 por ciento de los niños de 0 a 3 años están escolarizados en escuelas públicas.

Por ello, el candidato socialista ha prometido gratuidad de los libros de texto, de los soportes digitales, la gratuidad de 0 a 3 años, aumentar un 25 por ciento las becas a estudiantes, el aumento de las plantillas del profesorado y garantizar las 35 horas semanales para los docentes, al tiempo que ha aseverado que el PP "promete lo mismo que prometió hace dos años, hace cuatro, hace ocho y hace doce años".

Y como ejemplo, se ha referido al compromiso que adquirió Fernández Mañueco al inicio de legislatura de construir un instituto en Villaquilambre (León), un compromiso incumplido por lo que se ha dirigido al candidato del PP para decir: "La educación para ustedes es un instrumento para mantenerse en el poder".

Fernández Mañueco ha respondido que Luis Tudanca no llegará a la Junta al desconocer que el Gobierno autonómico ha firmado un acuerdo con las organizaciones sindicales para convocar más de 1.400 plazas de docentes y para mejorar sus condiciones laborales, por lo que le ha pedido al candidato del PSOE que se sienta "orgulloso" del trabajo de los profesores, alumnos, estudiantes y familias así como de las políticas de la Junta que han permitido "tener el sistema educativo más igualitario de España".

Para el candidato de Cs el mayor "ejemplo de desigualdad" es la EBAU, que no es igual en todo el territorio nacional y que "obliga a los jóvenes de esta Comunidad" a tener que marcharse y no volver" y aunque ha defendido el sistema educativo de la Comunidad ha aseverado que "no logra colocar a los jóvenes en Castilla y León" por lo que ha abogado por un Formación Profesional "alineada con las empresas".

Asimismo, Franciso Igea le ha preguntado a Fernández Mañueco si va a designar como consejero de Educacion al candidato de VOX, Juan García-Gallardo" a lo que el candidato del PP ha replicado que aspira a conseguir la mayoría suficiente para gobernar en solitario".

El momento más tenso entre Igea y Mañueco se ha producido cuando el candidato del PP ha aseverado que el Gobierno "es del presidente" y que él es el que ha sido presidente de la Comunidad durante los dos últimos años y medio, mientras que el candidato de Cs le ha recordado que el Gobierno "es de todos" y que se equivoca si piensa Mañueco "que el Gobierno es de su propiedad".