El candidato del PP promete "la fiscalidad más baja en la historia de CyL"

Reivindica su afinidad con Ayuso y sus políticas: "no me voy a parecer a García-Page"

BURGOS, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha prometido este viernes en Brugos un paquete de medidas si gana las elecciones del próximo 13 de febrero para lograr "la fiscalidad más baja en la historia" de la Comunidad.

En un acto celebrado en Burgos en el que ha estado respaldado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el candidato 'popular' ha reivindicado ante quien se lo reprocha, su parecido con la presidenta madrileña y sus políticas en la Comunidad de Madrid, caracterizado por las bajadas de impuestos, el apoyo a las familias y el cuidado de los servicios sociales".

"Me dicen que me parezco a Ayuso, claro que me parezco a Ayuso, no me voy a parecer a García-Page", ha bromeado aludiendo al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, tras lo que ha prometido blindar la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, así como bajar en la próxima legislatura el impuesto sobre la renta.

Ante alrededor de 500 personas congregadas en El Hangar de Burgos, Fernández Mañueco ha pedido un voto "masivo" para el Partido Popular el próximo día 13 para dar a Castilla y León "un Gobierno estable" y no "débil" como el que tiene, a su juicio, Pedro Sánchez, o como "el que representan sus amigos aquí, sus socios, sus aliados o las marcas blancas".

El candidato 'popular' ha abogado por la certidumbre, la estabilidad y la eficacia, al tiempo que ha garantizado, en relación a lo ocurrido el jueves en el Congreso de los Diputados, que "con reforma laboral o sin reforma laboral, en Burgos y en Castilla y León vamos a seguir creando empleo".

COMPROMISO CON BURGOS

A los burgaleses se ha dirigido Fernández Mañueco para subrayar su compromiso con el Parque Tecnológico de Burgos y que las obras comiencen cuanto antes, así como las reivindicaciones al Gobierno de España para infraestructuras como la autovía Burgos-Logroño, el tren directo a Madrid a través de Aranda de Duero o la alta velocidad.

También ha defendido su promesa de mantener todas las infraestucturas sanitarias de la provincia y ha atacado a sus exsocios de Ciudadanos para advertir que nunca permitiría el cierre de ningún hospital "en plena pandemia".

En el acto han estado presentes el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal; el exalcalde de Burgos Juan Carlos Aparicio, y el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera, el cual ha recibido una fuerte ovación por parte del público burgalés al inicio del mítin.

Asimismo, ha contado con la participación, además de Díaz Ayuso, del presidente provincial del PP, Borja Suárez, y del cabeza de lista a las Cortes por Burgos, Ángel Ibáñez.

En este octavo día de campaña, ecuador de la misma, Fernández Mañueco ha viajado a Burgos tras visitar por la mañana el Valle del Tiétar en la provincia de Ávila. Ya en la capital burgalesa, Fernández Mañueco y Díaz Ayuso han protagonizado, antes de acudir al mitin, un paseo por las calles de la ciudad.