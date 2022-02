Mañueco ve "razonable" que el partido que gana las elecciones presida las Cortes y confirma que presentarán candidato

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado "razonable" que el partido que ha ganado las elecciones en Castilla y León, en alusión directa al Partido Popular, presida las Cortes y ha confirmado al respecto que su partido presentarán un candidato de cara a la sesión constitutiva del Parlamento, el próximo 10 de marzo.

Fernández Mañueco ha afirmado en concreto que su "aspiración" y su "voluntad" es que el partido que ganó las elecciones el pasado 13 de febrero presida las Cortes de Castilla y León y ha aseverado que presentarán "candidato o candidata".

El presidente autonómico del PP ha realizado esta afirmación a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del equipo negociador del Partido Popular, presidida por él, con los tres procuradores electos de UPL.

Tras este encuentro estaba prevista la reunión con Por Ávila, formación escindida en su día del PP que ha obtenido un procurador por la provincia abulense, aunque no se ha producido finalmente ante la negativa de los abulenses a no participar en un encuentro el que no acudiese Fernández Mañueco.

Preguntado a este respecto, el dirigente 'popular' ha pedido respeto "a la estrategia y a la voluntad" del Partido Popular y a las personas que representarán a los 'populares' en la ronda de contactos que iniciaron el pasado lunes con el PSOE, para seguir el miércoles con Vox y el sábado con Soria ¡Ya! en las que, al igual que con UPL, ha participado Fernández Mañueco en persona.