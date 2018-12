Marcos pide que el Ministerio aborde en la UE la crisis del sector remolachero

Publicado 11/12/2018 14:14:32 CET

Reclama también trabajo con el sector y posibles soluciones como retirar producto o sacar producto de Europa al exterior

VALLADOLID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, ha pedido al Gobierno central que aborde con la Unión Europea la crisis del sector remolachero y se tomen medidas de mercado como retirar producto mediante ayudas al almacenamiento o se saque producto al exterior.

Marcos ha realizado esta petición al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante el Consejo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios que se ha realizado este martes por videoconferencia previo al consejo de ministros de Agricultura y Pesca que se celebrará los días 17 y 18 de diciembre.

La consejera y portavoz de la Junta de Castilla y León ha explicado que ha hecho esta petición sobre este asunto, que no se encontraba en el orden del día, ante la situación por la que pasa el sector, fruto de un incremento excepcional de la producción en Europa (en un 26 por ciento) y Brasil, que produce más barato, lo que ha generado un "desequilibrio absoluto" entre la oferta y la demanda y el anuncio por parte de AB Azucarera de rebajar el precio por tonelada en 6,5 euros.

Ante la bajada de precios y el "riesgo" de sostenibilidad del sector, la consejera ha pedido al Ministerio que trabaje en el orden europeo para tomar medidas de mercado como la retirada de producto, bien a través de ayudas al almacenamiento privado, la salid de producto de la UE hacia mercados externos que permita bajar excedentes o cualquier medida que pueda reducir o "minimizar" el impacto de esta situación.

Milagros Marcos ha recordado que hay 6.000 personas que viven de la remolacha, directa o indirectamente en la producción y en la transformación, y por ello ha reclamado que se aborde esta cuestión en el ámbito de la UE, ya que Francia e Italia tienen problemas similares y hay que buscar una solución conjunta.

Marcos, quien ha asegurado que el ministro se ha comprometido a plantear esta cuestión, paralelamente ha reclamado al Ministerio que se reúna con el sector en el ámbito nacional al igual que hace la Junta en el ámbito autonómico, donde ya ha mantenido encuentros con representantes del sector productivo, industrias, representantes de los trabajadores, etcétera.

La titular de Agricultura ha señalado que el Ministerio ha expresado su intención de celebrar reuniones con el sector y estarán "atentos" a cuándo se produce este encuentro y "en qué términos".

CONTACTOS CON AZUCARERA

A este respecto, ha señalado que se ha dirigido a AB Azucarera para pedir documentación sobre las propuestas que ha hecho a los agricultores, que no sólo pasan por una reducción del precio, y que actualmente estudia su departamento, ya que no las conocían.

Marcos, tras insistir en que el objetivo es intentar mantener el equilibrio y la rentabilidad del cultivo de la remolacha, ha criticado que se planteen ahora variables sobre el precio de la raíz, precisamente cuando hay crisis, pero no se haya hecho cuando se han obtenido beneficios. Asimismo, ha censurado las "formas" de dar a conocer decisiones, que "no son las mejores" y son "unilaterales" en lugar de buscar acuerdos, pero además el "fondo" no parece el más propicio.