Maroto: "Solo el PP ofrece un Gobierno fuerte, sólido, sin egos y sin chantajes"

SEGOVIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo 'Popular' en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado que "solo" el PP puede ofrecer un Gobierno "fuerte, sólido, sin egos y sin chantajes".

Así lo ha asegurado esta tarde en un acto interventores y apoderados del PP de Segovia, donde ha señalado que los 'populares', "como se ha demostrado en los debates", son la única formación que tiene experiencia, que conoce la tierra y que no esta expuesto a lo que otro partido "apoyando o no pueda sugerir".

El portavoz en el Senado, en esta línea, ha explicado que el candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido "muy claro con esto" y que la única alternativa que tiene el PP "en la cabeza" para el bienestar de Castilla y León pasa por formar "un Gobierno en solitario".

A su vez, ha afirmado que coaliciones con partidos de centro y de derechas generan "inestabilidad" y ha puesto de ejemplos al gobierno de la Región de Murcia, de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Andalucía.

"Esos partidos en la derecha como hemos visto en otros sitios, a veces apoyan y a veces no. Se ha visto en Madrid o en la Junta de Andalucía donde han dejado tirados a los Gobiernos porque, precisamente, la derecha deja de apoyar de repente, o lo hace a veces si a veces no. Eso se llama incertidumbre y la incertidumbre no es amiga de los castellanosleoneses", ha asegurado en alusión a Vox.

Por ello, ha dejado claro que "solo el voto al PP genera un gobierno fuerte del PP, cualquier otra opción puede acabar siendo un gobierno de izquierdas o puede acabar siendo una dificultad para la estabilidad del gobierno".

LLAMAMIENTO A LAS URNAS

Maroto, ha querido dejar claro que el mensaje primordial del PP es hacer que los castellanoleoneses salgan a votar el próximo domingo ya que de lo contrario "puede haber un gobierno como el de Sánchez".

El portavoz ha invitado "a todas las personas de Castilla y León a que el domingo salgan a las urnas y voten, precisamente para que nunca pueda haber en Castilla y León un gobierno que se parezca a un gobierno de Sánchez, con consejeros que se parezcan a ministros como Garzón y que tengamos un gobierno sólido para que no tengamos que depender de ningún otro partido".

"Estamos viendo a la izquierda nerviosa, como casi siempre en las elecciones. Y la izquierda cuando se pone nerviosa siempre hace lo mismo, intenta ganar las elecciones con bulos y trampas tratando de difundir mensajes que no son ciertos", ha denunciado.

Para concluir se muestra convencido de que el PP va a ganar estas elecciones con "contundencia". "Va a ser un resultado claro y para ese resultado solamente hace falta una cosa, que es precisamente lo que preocupa a la izquierda, y es la participación de todo el mundo en Castilla y León".