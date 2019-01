Martín (PSOE) aboga por la coordinación entre Ministerio y CCAA frente al déficit de médicos

Publicado 16/01/2019 17:50:57 CET

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León y portavoz de Sanidad, Mercedes Martín, ha abogado por la coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas para hacer frente al déficit de médicos, algo que no es nuevo y de lo que ha recordado que partidos, sindicatos y organizaciones ya habían advertido.

Martín, tras la presentación en las Cortes del 'Estudio Demográfico de los Médicos de Castilla y León' que ha calificado de "riguroso y técnico", ha abogado por solucionar esta cuestión de forma coordinada entre el Ministerio y las comunidades,a demás de con organizaciones, sociedades científicas o universidades, con "consenso" y con la ciudadanía como "columna vertebral" del sistema sanitario.

Martín ha afirmado que en la presentación de la "foto fija" de la situación de los médicos en Castilla y León ha "echado en falta" alguna propuesta "concreta" y de "solución" a lo que considera una "especie de campo de minas" que se tiene en la sanidad pública de Castilla y León, fundamentalmente en Atención Primaria.

La viceportavoz del Grupo Socialista considera que hay que tomar decisiones frente a la falta de médicos, sobre todo especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, algo que comparte, aunque ha expresado su discrepancia en algunos matices con el presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, en lo que se refiere al "eje central" de la sanidad porque la responsable socialista considera que son los ciudadanos.

A este respecto, ha apuntado que aunque los profesionales son "insustituibles, imprescindibles, necesarios" y un "pilar fundamental" en el sistema público de salud, como son las enfermeras y el resto de profesionales sanitarios, el "eje central" son la población y la ciudadanía.

Mercedes Martín también ha recordado que el problema del déficit de profesionales no se ha producido en "siete meses" sino que lleva "siete años" en los que muchos grupos políticos, sindicatos, asociaciones han alertado de que había un problema y no había sustitución para los médicos que se jubilaban.

En este sentido, ha señalado que el PSOE se ha interesado por dar un impulso a la Comisión de Recursos Humanos desde el Ministerio como "coordinador y articulardor" con las comunidades autónomas y se ha manifestado que había unas 350 acreditaciones de unidades docentes "estancadas" y que desde mayo o junio se agilizan más de 200.

Así, considera que no se trata de un problema de déficit de formación en las facultades sino de unidades de acreditación docente para los especialistas MIR y por ello ha abogado por una coordinación "leal y continua" entre Ministerio y comunidades, responsables de plantear todas aquellas plazas que necesiten para formar a profesionales para cubrir la demanda que se origine con el déficit.

De la misma forma, ha recordado que el Grupo Socialista ya en septiembre presentó una moción en las Cortes en la que abogaba por un pacto de Comunidad, no de Estado, para crear un grupo de trabajo para abordar desde "la lealtad, el consenso y la participación" un estudio "riguroso" con propuestas y recursos concretos para cambio de modelo asistencial "estructural, transversal y estratégico" en Castilla y León adaptado a su demografía, situación territorial y características, no sólo en lo que se refiere a población sino también a uno de los pilares imprescindibles como es la profesión médica. Precisamente, en el seno del Consejo Castellanoleonés de Salud se ha puesto en marcha un grupo de trabajo que estudia posibles soluciones para el futuro de la Atención Primaria en la Comunidad.

FEMINIZACIÓN CON "MATICES"

En cuanto a la advertencia del Consejo de Colegios sobre la feminización y tenerla en cuenta a la hora de sustituciones cuando puedan disfrutar de permisos de maternidad o se encuentren de baja ha expresado "matices" porque el PSOE no aboga por "conciliaciones" sino por "corresponsabilidad".

Así, ha aclarado que "entendiendo igualdad como algo absolutamente indiscutible" entre hombres y mujeres los socialistas consideran que hay que apostar por médicos cualificados "científica y técnicamente", con vinculación y motivación por el sistema público de salud.

"Si hay corresponsabilidad no hay que tener ningún problema con la feminización de un sector, de una profesión sanitaria, porque estar embarazada no es estar enferma", ha aclarado Martín, quien ha agregado que las mujeres embarazadas llevan a cabo no sólo su tarea profesional sino "otras muchas" y por lo tanto tienen "capacidad, fortaleza y determinación de sobra", tras lo que ha agregado que la feminización es un "potencial".