Martínez acusa a Vox de "intento de censura" por el veto en ayudas al cine y llama a "defender la libertad para crear"

Archivo - Carlos Martínez en una rueda de prensa. - PSOE - Archivo

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha llamado a "defender la libertad para crear" tras conocer el "intento de censura" por parte de Vox con el veto a las ayudas al cine en la Comunidad para películas que "impliquen adoctrinamiento ideológico".

"¿Y quién decide qué es adoctrinar? ¿Hablar de igualdad, feminismo, diversidad o memoria democrática?", ha cuestionado Martínez en una publicación de su perfil de la red social X sobre este requisito en la línea de subvenciones destinadas a la preproducción, producción y distribución de largometrajes y pilotos de series, de la Consejería de Cultura liderada por Alberto Díaz Pico, de Vox.

El líder socialista ha rechazado esta cláusula para "excluir" las mencionadas películas y ha advertido de que para Vox "el derecho de libertad de expresión y creación artística que consagra la Constitución es demasiado progresista".

"El riesgo es que pretendan revisar la Constitución artículo por artículo hasta adaptarla a su pensamiento único. Y el PP, su socio de gobierno, sigue callado o cómplice", ha avisado Martínez, para subrayar que no se debe regresar a "los tiempos de censura, el blanco y negro y el NO-DO".

En este sentido, ha clamado por hacer "frente a cualquier intento de censura": "Defendamos la libertad de crear, pensar y expresarnos".