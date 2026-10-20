Martínez enmarca la situación de Palencia en las tensiones "habituales" por la conformación de candidaturas

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha enmarcado la situación generada en Palencia tras los cambios introducidos por la dirección federal en las listas al Congreso dentro de las tensiones "habituales" que se producen durante el proceso de conformación de las candidaturas electorales.

"Las tensiones que se generan en la conformación de las candidaturas, a los que estamos acostumbrados a la vida orgánica, a la vida interna del partido, son habituales, y este proceso de elección entre compañeras y compañeros siempre genera esas tensiones", ha manifestado Martínez en el 'Programa de Ana Rosa' de Telecinco, recogido por Europa Press.

Así, tras la dimisión del resto de miembros de la lista al Congreso por Palencia, Martínez ha expresado su confianza en que este próximo viernes, tras la presentación formal ante la Junta Electoral, las listas queden "absolutamente configuradas" para centrarse en plantear un modelo "alternativo" para consolidar un "gobierno progresista".

En este sentido, el dirigente socialista ha aclarado el procedimiento de elección de las candidaturas al Congreso y al Senado para precisar que no responde a un proceso de primarias, sino a un mecanismo de participación en cada agrupación local que confluye en una propuesta de la Ejecutiva Provincial que posteriormente requiere la aprobación definitiva por parte de la Comisión Federal de Listas y del Comité Federal.

Al respecto, ha asegurado comprender el malestar que genera en las agrupaciones la modificación de sus propuestas, si bien ha recordado que se trata de procedimientos reglamentados y aprobados de forma mayoritaria en los últimos congresos del partido. "A nadie nos gusta que nos modifiquen las propuestas que se lanzan desde aquí, pero también tenemos que entender que tenemos unos procesos reglamentados que diferencian entre el proceso de primarias en la elección a una alcaldía o presidencia y unos procesos que quedan en manos de la Comisión Federal y Comité Federal en última instancia", ha argumentado.

Asimismo, ha recordado que estos cambios no constituyen un hecho nuevo ni extraordinario dentro de la formación, tras citar que en las elecciones de 2023 se produjeron situaciones similares en las provincias de Ávila y Valladolid, así como en la del Senado de Burgos durante este mismo año.

"El proceso de elegir entre las personas que conforman las candidaturas siempre genera tensiones y fricciones que se hacen mayores cuando se producen cambios inesperados, pero esto no se hace siempre ni es nada nuevo", ha enfatizado.

Por último, el líder del PSOE autonómico ha precisado que lo ocurrido con la salida de todos los candidatos al Congreso de Palencia tras la modificación de la lista al Congreso encabezada originalmente por Álvaro Bilbao para situar a Mariluz Martínez Seijo es "una renuncia" no "una dimisión", por lo que la Dirección federal y los representantes locales trabajan en la configuración de un nuevo equipo para completar la lista con la garantía los criterios de paridad.