Martínez lamenta que Soria reciba "menos inversión de la Junta que hace 20 años con casi el doble de presupuesto"

Carlos Martínez y Esther Pérez, durante su comparecencia. - EUROPA PRESS

SORIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL y procurador por Soria, Carlos Martínez, y la procurador Esther Pérez, han denunciado que la provincia recibe "menos inversión de la Junta que hace 20 años", pese a contar casi con el "doble de presupuesto".

En su análisis de las cuentas para 2027, Carlos Martínez ha comparado los 9.652 millones de euros del presupuesto de 2007, que contemplaba 103 millones para la provincia, con los 16.472 millones previstos para 2027, que dejan la cifra soriana en 97 millones.

"Con casi el doble de presupuesto que hace 20 años por parte de la Administración autonómica, el presupuesto para nuestra provincia es menor", ha resumido en comparación con su anterior etapa de procurados en 2027.

El secretario general del PSOE de Castilla y León y procurador ha advertido de que esta evolución refleja la "falta de respuesta a necesidades históricas de Soria".

Martínez ha lamentado que, mientras el grueso de los recursos en los últimos años, se concentra en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), siguen pendientes actuaciones como la "Escuela Oficial de Idiomas, el desarrollo del suelo industrial de la capital, la ampliación del Palacio de la Audiencia y el centro de salud de Almazán, cuya parcela fue cedida hace más de tres décadas".

"Existe vida más allá del PEMA", ha subrayado, y ha recordado que hace 20 años este espacio, que iba a convertirse en la Ciudad del Medio Ambiente, ya acaparaba las inversiones.

MIRÓN

El procurador también ha cuestionado la partida de 750.000 euros para el Hospital Virgen del Mirón, presentada como una primera fase sin que exista un plan director ni se haya convocado la mesa comprometida para decidir el futuro del centro.

Así, ha denunciado el deterioro de sus instalaciones y la situación de los servicios asistenciales, y ha reclamado una planificación que contemple las necesidades sanitarias y sociosanitarias de las personas mayores.

Además, el dirigente socialista ha criticado la falta de actuaciones suficientes en los yacimientos de Numancia y Tiermes y la ausencia de financiación para el polideportivo del campus universitario, pese a los compromisos anunciados para el grado de Ciencias de la Salud y del Deporte.

En materia de vivienda, Martínez ha cuestionado el reparto de pequeñas partidas entre numerosos municipios, al considerar que las cantidades consignadas no garantizan la construcción de los inmuebles anunciados.

También ha reclamado una estrategia logística que incluya a Soria en la planificación autonómica y actuaciones concretas en infraestructuras que mejoren la competitividad y las comunicaciones provinciales.

MÁS FONDOS DEL GOBIERNO

Por su parte, la procuradora socialista Esther Pérez ha puesto el foco en las necesidades que los presupuestos dejan sin respuesta y en la falta de correspondencia entre los mayores recursos de los que dispone Castilla y León, gracias también a la financiación del Gobierno de España, y la situación de Soria.

Pérez ha recordado que la provincia cuenta con 97 millones y se sitúa entre las que registran un menor incremento presupuestario.

Por ello, ha exigido a la Junta que explique cómo aplica los criterios de cohesión territorial, dispersión, envejecimiento y despoblación en el reparto de los fondos.

En sanidad y educación, Pérez ha insistido en que las infraestructuras deben ir acompañadas de "profesionales y servicios suficientes".

Asimismo, ha denunciado los retrasos en las instalaciones educativas de Golmayo, donde el alumnado continúa en aulas prefabricadas, y la ausencia de compromisos concretos para el Centro de los Royales y la Escuela Oficial de Idiomas.

En materia viaria, ha reclamado el desdoblamiento de la CL-101 y ha criticado que las partidas previstas para tres carreteras autonómicas sumen apenas 10.000 euros.

Además, ha exigido avances para incorporar Valcorba a la red logística CYLOG y soluciones integrales para el Palacio de los Hurtado de Mendoza, en Almazán.

Por último, ha reclamado transparencia en el Plan Soria y han advertido de que incluir partidas en un presupuesto no garantiza que los proyectos se ejecuten. "Si queremos combatir la despoblación, no lo podemos hacer con discursos, tenemos que hacerlo con presupuesto y con el Boletín Oficial de Castilla y León en el que se refleje", ha concluido Esther Pérez.