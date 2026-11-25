El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, participa en la marcha con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres - PSOE CASTILLA Y LEÓN

SORIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido "rebelarse" frente al "silencio y el cinismo" de "quienes niegan la violencia de género", con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

El líder socialista ha participado en la tarde de este miércoles en la manifestación que ha partido a las 20.00 horas de la plaza Mayor de Soria, su ciudad, bajo el lema 'Soria es red' y que ha recorrido el centro de la ciudad para finalizar en la plaza de las mujeres.

"Es la primera vez que hago una intervención este día porque me parece que tenemos que ceder todo el espacio a quienes son los verdaderos protagonistas", ha señalado Martínez, que ha pedido perdón "a todos aquellos que vienen a manifestarse precisamente porque no existe democracia sin derecho a vivir sin miedo".

En esta línea, ha agradecido a los "miles de hombres y mujeres que se han movilizado en ciudades de todo el país su respuesta ante una violencia que sigue costando la vida a mujeres también en Castilla y León".

Así, ha pedido "rebelarse" frente "al silencio de aquellos que niegan la violencia de género y, a la vez, hablan de no dar pasos atrás frente a ella como hace el PP, que gobierna con la extrema derecha en Castilla y León".

El líder socialista también ha señalado que la violencia machista y el machismo que existe en la sociedad "tiene verdugos y víctimas".

SILENCIO ANTE LA VIOLENCIA

El secretario autonómico del PSOE ha acusado a las administraciones de ponerse "de perfil" y mantener un silencio "indecente e impresentable" ante esta violencia.

"No existe Democracia sin el derecho a vivir sin miedo", ha señalado minutos antes de iniciar la manifestación, al tiempo que ha lamentado que Castilla y León no cuente hoy "con una adaptación al Pacto de Estado contra la Violencia de Género fruto del acuerdo entre PP y Vox para que Mañueco mantenga su sillón".

En este sentido, ha reprochado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, su acercamiento a la extrema derecha para mantenerse en el cargo, y le ha acusado de "boicotear las concentraciones y manifestaciones convocadas en España" al hacerlas coincidir con actos de campaña.

Así, ha calificado de "cinismo e hiprocresía" que el partido proclame al mismo tiempo "ni un paso atrás contra la violencia machista".

Por último, el secretario general del PSOE de Castilla y León se ha mostrado confiado en que las elecciones de este domingo, 29 de noviembre, sirvan para "dar la vuelta" a esta situación.