Más de 200 caballos se darán cita en el Concurso de Saltos de Ávila, del 25 al 28 de agosto, con categoría 4 estrellas

ÁVILA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Hípico de Saltos Nacional 'Ciudad de Ávila' se celebrará de nuevo con categoría de cuatro estrellas del 25 al 28 de agosto, con la participación de unos 200 caballos y el desarrollo de diversas actividades.

El concejal de Deportes y Fiestas del Ayuntamiento de Ávila, Félix Meneses, ha presentado este Concurso de Saltos y ha explicado que participarán más de 200 caballos, además de que ha indicado que se celebrará que tendrá lugar "sin restricciones" por lo que ha llamado a la "responsabilidad".

Con un presupuesto de 217.000 euros para tres ediciones, hasta 2023, este año se alcanza la edición número 59 de un concurso que disputará varias pruebas y contará con jinetes como Javier González Fraga, que se desplazará con una docena de caballos, o Luis Márquez Méndez, que acudirá con varios de sus alumnos y también diversos caballos para competir, según ha indicado el concejal.

La pista hípica de San Segundo, que acoge la competición, comenzará a arreglarse la próxima semana, con reposición de arena y acondicionamiento.

También queda abierto ya el plazo de inscripción para quienes deseen apuntarse a este concurso que mantiene los premios del año pasado, incluido el Gran Premio Ayuntamiento de Ávila, que se disputará el último día del evento, dotado con 8.000 euros.

Por su parte, la directora comercial de One to Go, María Tejea, como responsable de la entidad adjudicataria del contrato de organización del concurso, ha señalado que habrá "pruebas similares, pero con novedades en el desarrollo de la competición".

Asimismo, Tejea ha indicado que el concurso de saltos "se completará con actividades paralelas" como conciertos en vivo y atracciones como un toro mecánico, además de que habrá una oferta de restauración "para los asistentes".