Más de 200 voluntarios de Cáritas se reúnen desde el próximo lunes en Burgos para abordar el derecho a la vivienda

BURGOS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Cáritas de toda Castilla y León se reunirán en Burgos desde el próximo lunes con el objetivo de reflexionar y formarse sobre las problemáticas asociadas a la vulneración del derecho a la vivienda. La XXIV edición de las Jornadas Regionales de la entidad congregará a más de dos centenares de voluntarios y técnicos bajo el lema 'Construyendo comunidad desde el derecho a un hogar'.

El encuentro se desarrollará durante el lunes y el martes en las dos sedes del seminario San José y en el salón de actos de la fundación Círculo, ubicado en la calle de La Concepción. Con esta cita, la entidad social de la Iglesia refuerza su llamada de atención sobre la precariedad en el acceso a un hogar, asunto en el que viene incidiendo desde hace años.

En el marco de estas jornadas se presentará el estudio 'Habitar entre la precariedad y la exclusión. Un análisis de la situación de la vivienda de las personas atendidas por Cáritas en Castilla y León'. Este trabajo analiza de forma específica la realidad de los colectivos vulnerables a los que acompañan las once Cáritas diocesanas distribuidas por la comunidad.

La programación del lunes contará con la intervención del presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, quien disertará sobre la vivienda como un nuevo factor estructural de desigualdad. Posteriormente, Sara Galindo, de ZIES Investigación y Consultoría, y María Gutiérrez, coordinadora de Acción Social de Cáritas Burgos, expondrá las conclusiones del estudio citado. La jornada concluirá con una Eucaristía oficiada por el arzobispo Mario Iceta y una visita a la catedral.

Por su parte, la jornada del martes incluye un diálogo entre el secretario técnico de la fundación FOESSA, Raúl Flores, y el delegado episcopal de Cáritas Española, el burgalés Luis Miguel Rojo. Bajo el título 'Del derecho a un hogar a la fraternidad: una lectura creyente de la realidad', ambos participantes abordarán la posición y respuesta de Cáritas ante la problemática de la vivienda.