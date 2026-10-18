Más de 7.000 personas participan en la XVIII Carrera Mucho x Vivir de Zamora a favor de la AECC - IBERDROLA

ZAMORA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 7.000 personas han participado este domingo en la XVIII Carrera Mucho x Vivir, cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para investigaciones, tratamientos y sensibilización social orientada a hacer frente a la enfermedad.

Los participantes han formado una marea verde que ha tomado las calles más céntricas de la capital zamorana en esta cita solidaria que ha contado con una carrera competitiva y una marcha no competitiva de andarines y bici.

La Delegación de la AECC en Zamora ha impulsado esta actividad con el patrocinio de Iberdrola en el marco de un acuerdo por el que la entidad desarrolla también el proyecto 'Juntos contra el cáncer', mediante la que ofrece a sus clientes la posibilidad de colaborar con la asociación y se compromete a duplicar la cantidad que donan mensualmente a través de su factura.

A esta iniciativa se suma ahora una nueva vía de participación a través del programa de fidelización 'Mi Iberdrola', que permitirá a los clientes destinar el saldo acumulado a la AECC para seguir impulsando la investigación y avanzar en un mejor diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

En este contexto, el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, ha subrayado que en un año en el que la entidad celebra "125 años de historia vinculada a Castilla y León y a territorios como Zamora", quiere "seguir demostrando que su compromiso va más allá de la energía".

"Apoyar iniciativas como la Carrera Mucho x Vivir significa contribuir a mejorar la vida de las personas, impulsar la investigación y acompañar a quienes más lo necesitan. Es una satisfacción comprobar, una vez más, la extraordinaria respuesta solidaria de los zamoranos", ha destacado.