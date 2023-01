El mercado editorial sigue mejor que en 2019, aunque se estabiliza tras 2020

El Gremio de Editores señala a las empresas de autoedición como "el gran problema" del exceso de títulos: "Están afeando el mercado"

VALLADOLID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mercado editorial en Castilla y León se mantiene en cifras superiores a las de 2019, el año previo a la pandemia, aunque sus números continúan estabilizándose tras un 2020 que resultó "francamente bueno" para la venta de ejemplares debido al confinamiento que favoreció la lectura en los hogares.

Así lo reconoce el presidente del Gremio de Editores de Castilla y León, Héctor Escobar, quien subraya que el suyo fue uno de los sectores "menos afectados" dentro del espectro cultural, con una subida de ventas en 2020 que comenzó a revertirse hacia finales de 2021, tras lo que a la conclusión de 2022 se sitúa cerca de los números de 2019, pero "mejor que antes de la pandemia".

Escobar, a la sazón director editorial del sello leonés Eolas, ha defendido, más allá de los números, el buen momento que viven, en cuanto a calidad, las editoriales de Castilla y León, con reconocimientos como los premios concedidos por el Ministerio de Cultura y Deporte tanto a la Universidad de Salamanca, en calidad de casa editorial, como a la leonesa Ediciones Menguantes, quien por segundo ejercicio consecutivo ha obtenido el reconocimiento al Libro Mejor Editado del Año en 2021 con 'Bestiario del Antropoceno', de Nicolas Nova y Disnovation.org, con ilustraciones y diseño gráfico de Maria Roszkowska.

Al mismo tiempo, la autora uruguaya Cristina Peri Rossi, publicada por la firma palentina Menoscuarto, obtuvo el Premio Cervantes 2021, mientras que la editorial segoviana La uÑa RoTa ha editado al último Premio Princesa de Asturias de las Letras, el dramaturgo Juan Mayorga, y la citada Eolas, a los premios nacionales de las Letras 2020 y 2021, Luis Mateo Díez y José María Merino, respectivamente.

Por ello, Escobar subraya la "importante" labor que realizan los miembros del Gremio, editoriales "pequeñas", pero con una actividad "bastante fuerte" que esperan mantener de cara al futuro, con mayor presencia en ferias internacionales, para lo cual ha enfatizado la importancia de la línea de ayudas puesta en marcha por la Junta de Castilla y León que el sector reclamaba.

MÁS PRESENCIA EN BIBLIOTECAS Y LIBRERÍAS

Sin embargo, el presidente se ha marcado como reto lograr una "mayor presencia" de sus títulos en las bibliotecas de la Comunidad, mientras que en otras autonomías "sí apuestan más" por editoriales del territorio y que en Castilla y León echan "en falta".

Esa "falta de presencia" de sus volúmenes también la sienten, ha lamentado Héctor Escobar en una entrevista concedida a Europa Press, en las librerías de la región, con estantes copados por los grandes grupos editoriales que dejan sin espacio, más allá de los temas locales, a "otros géneros o autores".

Esto ha llevado a constatar a Escobar que en muchas ferias de las Comunidad a las que acuden encuentran en la mayoría de los expositores "los mismo libros", pero apenas "referencias de las editoriales del Gremio", lo cual le causa "cierto dolor", tras lo que ha reivindicado la figura del librero a la hora de "recomendar libros buenos y no sólo los más vendidos", algo que en su opinión, "se está perdiendo".

Desde su llegada la Presidencia del Gremio en enero de 2021, la entidad ha ganado once socios, pasando de 14 a 25 integrantes, editoriales no de nuevo cuño, sino que ya existían pero que hasta ahora no se habían decidido a gremiarse, un éxito que Héctor Escobar achaca a la actividad y "buen ambiente" que desarrollan, con presencia en las principales ferias del libro de todo el mundo, como la de Medellín en Colombia, la FIL de Guadalajara en México --la mayor de habla hispana-- o la de Frankfurt en Alemania, la más importante del planeta y que este año ha tenido a España como país invitado.

No obstante, el Gremio tiene aún pendiente incorporar algún miembro de Burgos, Ávila o Soria, provincias que no cuentan con representantes en esta organización, como admite su presidente, quien ha invitado a todas a sumarse o, al menos, a acercarse a conocerlo e informarse sobre su actividad.

EDITORIALES PEQUEÑAS "CON LIBROS MARAVILLOSOS"

Héctor Escobar ha subrayado el crecimiento que están experimentando las editoriales de Castilla y León, pequeñas de tamaño, pero "con libros maravillosos", como demuestran los últimos reconocimientos logrados por sus títulos.

Por ello, ha reivindicado el "potencial" del libro en papel, que "no desaparece", a pesar de los vaticinios que trajo consigo la irrupción del libro electrónico, y ha señalado a las empresas de autoedición como responsables del "gran problema" del exceso de títulos publicados en el mercado.

"Voy a ser muy contundente, el gran problema en España del sector editorial lo han dado estas empresas de autoedición que publican absolutamente todo lo que les llega. Al final no son empresas editoriales, son empresas que dan servicios editoriales que ponen en valor libros, que en algunos casos me imagino que pueden estar más o menos bien, pero en su gran mayoría son libros que no tienen nada que ver con la calidad literaria, ni con la calidad creativa, ni con absolutamente nada más allá que el ego de: he escrito un libro y lo quiero publicar, o he escrito unos poemas y los quiero publicar", ha sentenciado Escobar, quien ha ahondado en ello al asegurar que "luego ese libro o esos poemas no hay por dónde cogerlos".

"Eso es lo que está afeando mucho el mercado literario en España", ha insistido el representante de los editores castellanoleoneses, quien ante este "intrusismo" en el sector llega incluso a sugerir el desarrollo de una normativa que "fuera contundente con esto", de modo que antes de publicarse una obra "tuviera que pasar una especie de requisitos".

"¿Tú te imaginas a la gente poniendo discos en que todos sus componentes desafinen con sus notas? Esto es lo que está pasando. Esas empresas no pasan ningún cauce de control, ni ningún filtro de calidad. Cada vez se lleva más y por eso cada vez se publican más libros en España", ha incidido Héctor Escobar, quien ha precisado que las editoriales que se encuentran en un circuito nacional o internacional cada vez editan "menos libros". "Nos centramos más en la calidad que en la cantidad", ha zanjado.