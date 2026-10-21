Merci reunirá en Semincia a más de 200 profesionales y concederá el Premio José Luis Cienfuegos a Otilio García Gobeo

Un acto de Merci en la 70 edición de la Seminci. - SEMINCI

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de Cine Independiente - Merci celebrará su sexta edición del 28 al 30 de octubre en el marco de la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), periodo en el que reunirá a unos 200 profesionales y distinguirá con el Premio José Luis Cienfuegos a Otilio García Gobeo por su trayectoria al frente de los Cines Golem y Golem Distribución.

La cita, iniciativa de Seminci y y la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (Adicine) tendrá lugar en los Cines Broadway y presentará en exclusiva para los exhibidores 26 títulos cuyo estreno está previsto entre finales de 2026 y el primer semestre de 2027.

Este encuentro, con más de 200 profesionales de la distribución, la exhibición y el ámbito audiovisual, incluirá también una mesa redonda sobre los desafíos del sector, titulada 'Cines, distribuidoras y plataformas: juntos por el público', y las presentaciones 'Licencia para descubrir: IA, búsqueda agéntica y el próximo público del cine', en colaboración con Europa Cinemas, y 'Hacia un cine accesible con GRETA App'.

Igualmente, acoge una de las novedades de este año en la Semana vallisoletana, el Premio José Luis Cienfuegos en homenaje al exdirector, fallecido en diciembre de 2025. En su primera edición, este reconocerá la contribución de García Gobero al cine independiente como impulso de las mencionadas sala y de respaldar en la distribución a cineastas como Lars von Trier, Aki Kaurismäki, Roy Andersson, Christian Petzold, Takeshi Kitano o Michael Haneke, entre otros.

La segunda edición de La Meseta desarrollará dos líneas de trabajo. El Laboratorio de Creación y Desarrollo de Cortometrajes, organizado en colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y coordinado por Dirdira Lab, celebrará del 27 al 29 de octubre una nueva edición en la que ocho proyectos, seleccionados entre los más de 150 recibidos, participarán en mentorías y clases magistrales sobre dirección, producción, fotografía y guion.

Por su parte, La Meseta. Laboratorio de Distribución, que tendrá lugar los días 29 y 30 de octubre, ha seleccionado siete campañas de distribución de largometrajes independientes con estreno previsto en salas comerciales.

Sus equipos han trabajado en estrategias de distribución y promoción con profesionales del sector y presentarán sus proyectos ante un jurado que otorgará los premios, dotados con un total de 9.000 euros, y se entregarán el 30 de octubre durante la clausura del Merci.

ENCUENTRO DE MUJERES PERIODISTAS

Por otro lado, el lunes 26 de octubre, de 10.00 a 14.00 horas, el Museo Patio Herreriano acogerá el Encuentro de Mujeres Periodistas, organizado con la colaboración de RTVE y CIMA. La jornada combinará dos mesas de debate y dos casos de estudio sobre la evolución del periodismo cinematográfico, las condiciones de trabajo, la igualdad y la independencia editorial.

La primera mesa, 'El legado de José Luis Cienfuegos: festivales para pensar el cine', reflexionará sobre el papel de los festivales como espacios de encuentro entre cineastas, públicos y periodistas, con la participación de la responsable de comunicación de la Academia de Cine, Chusa L. Monjas; la directora de Va de cine, de RNE, y del BCN Film Fest, Conxita Casanovas; la directora de 'De película', de RNE, Yolanda Flores, y la crítica de El Confidencial, guionista y directora, Marta Medina.

A continuación, Mercedes de Pablos y Beatriz Aparicio, del Observatorio de Igualdad de RTVE, respectivamente, presentarán el caso 'Igualdad con criterio: herramientas para transformar el audiovisual'.

Posteriormente, la segunda mesa, '¿Quién cuenta hoy el cine? Retos del periodismo cinematográfico', reunirá a la periodista freelance y especialista en la comunicación integral de organizaciones culturales Begoña Donat; la directora de Caimán Cuadernos de Cine, Jara Yáñez; la periodista y profesora de la Universitat Rovira i Virgili Eulàlia Iglesias, y la crítica y redactora de cine en Público, Begoña Piña.

El programa concluirá con la presentación de 'Filmtopia. Cómo crear y sostener un medio especializado en cine hecho por mujeres', a cargo de su fundadora y directora, Marta Armengou.

LA EUROPEAN FILM ACADEMY REÚNE EN VALLADOLID A SOUND CHAPTER

Por otro lado, la European Film Academy reunirá por primera vez en Valladolid a integrantes de su Sound Designers Chapter, una sección que agrupa a profesionales del sonido y trabaja para dar mayor visibilidad a su aportación creativa al cine.

El encuentro propiciará el intercambio de experiencias y prácticas profesionales, así como la creación de vínculos entre especialistas europeos y españoles.

Entre los participantes figuran el miembro del equipo de sonido de 'El cielo sobre Berlín', de Wim Wenders, Axel Arft; la colaboradora habitual de Paolo Sorrentino Silvia Moraes; la profesional del sonido en el cine italiano y ganadora del David di Donatello por 'Yo, capitán', Daniela Bassani; el profesional con trabajos en títulos recientes del cine polaco como 'Tricks', 'Mammalia' e 'In the name of...', Krzysztof Stasiak; y el ganador del Óscar y el Bafta al mejor sonido por 'La zona de interés', Tarn Willers.

Todos ellos participarán en la actividad abierta al público 'El arte de la escucha. Grandes sonidistas del cine europeo', el martes 27 de octubre a las 12.30 horas, en el Salón de los Espejos del Teatro Calderón.

ÓPERA PRIMA ESCAC

Por otra parte, el Laboratorio Ópera Prima de ESCAC llegará por primera vez a Seminci en coincidencia con su vigésimo aniversario. El martes 27 de octubre presentará siete largometrajes y una serie, proyectos desarrollados en la escuela ante profesionales de la industria.

En esta edición del festival se estrenan 'Camionero' y 'Salen las lobas', dos títulos que, junto con sus cineastas, pasaron por el laboratorio, que a su vez ha impulsado los primeros largometrajes de realizadores como Mar Coll, Kike Maíllo y Elena Trapé.

Igualmente, el jueves 29 de octubre, a las 12.00 horas, el Museo Patio Herreriano acogerá el Networking de Cortometrajes, que reunirá a los participantes de La Meseta. Laboratorio de Creación y Desarrollo, AFTER ECAM y Seminci Factory con profesionales y los cortometrajistas seleccionados en la 71 Seminci.

El encuentro, que refuerza la relación histórica de Seminci por el cortometraje y su vocación de descubrir y acompañar nuevos talentos, incluirá una charla sobre distribución a cargo de Jorge Rivero, de Aguilar Film Festival, y la entrega de los premios ALÍA a la postproducción e Impulso ECAM para los proyectos participantes en La Meseta.

Además, con motivo del Día Nacional del Patrimonio Audiovisual, la Asociación Española de Cine Documental (Docma) organizará la mesa 'Volver a mirar: archivos y cine', dedicada al acceso y la reutilización de materiales de archivo en la producción cinematográfica, especialmente en el documental.

Participarán la directora de Archivos de RTVE, Virginia Bazán-Gil; la directora del Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos Carlos Saura, de Filmoteca Española, Marian del Egido, y el director y miembro del Grupo de Trabajo de Archivos de Docma, Alberto Pascual.

La sesión estará moderada por Irene Cardona, cineasta y presidenta de DOCMA. Esta actividad tendrá lugar el viernes 30 de octubre, a las 12.00 horas, en el Museo Patio Herreriano.