Inadmitidas tres de las trece enmiendas de PP y Vox a la Ley de Medidas

VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes ha decidido este martes inadmitir a trámite tres de las trece enmiendas que registraron los grupos parlamentarios PP y Vox al proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompaña al proyecto de presupuestos de 2024, aún en tramitación, y que llevaron al Grupo Socialista a presentar un recurso de reconsideración por las "trampas" de PP y Vox para cambiar hasta 29 leyes.

Según ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, la decisión de la Mesa de las Cortes de inadmitir tres de las trece enmiendas se ha tomado en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y sobre la base de un informe de los servicios jurídicos que, según han criticado los portavoces parlamentarios en la oposición, no llevaba ninguna firma, "como si eso fuese algo extraordinario", ha ironizado el 'popular' que ha acusado a la oposición de hacer una polémica de una "cuestión absolutamente menor y sin trascendencia ni política ni jurídica".

En este sentido, ha aseverado que muchos de los informes que se presentan en las Cortes de Castilla y León "y en todas las cámaras" no llevan la firma de un letrado concreto y sólo llevan el membrete de los servicios jurídicos que asumen la autoría con la defensa por parte del letrado mayor, ha diferencia, ha reprochado en este punto, de lo que sucede en Congreso de los Diputados donde no hay informes escritos y sí "informes verbales que realiza quien tiene la facultad de realizar el acta de la sesión".

Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, Luis Tudanca, ha advertido de que, al ir sin firma, nadie se hace responsable de las consideraciones que contiene el escrito, si bien ha aclarado que "lo más preocupante" y "ya habitual" en las Cortes de Castilla y León es que los informes jurídicos "en algunos casos" contienen "consideraciones políticas", algo que "no hace un buen servicio a la Institución".

Tampoco ha considerado bueno para la salud democrática que PP y Vox empiecen a hacer "un cierto fraude de ley" en la tramitación de las iniciativas parlamentarias, en el caso concreto de la Ley de Medidas Tributarias con la modificación "de nada más y nada menos" que 29 leyes con las que evitan los preceptivos informes de los servicios jurídicos de la Junta, Consejo Consultivo y del CES y vulneran, además, el derecho de los propios grupos a enmendar esas leyes, posibilidad que ahora no tienen.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto y procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha expresado su "sorpresa y disconformidad" con la falta de un informe firmado por parte de unos servicios jurídicos a los que ve "en ocasiones" como "el brazo político del Partido Popular y Vox".

"Es un auténtico escándalo lo que está ocurriendo en las Cortes de Castilla y León", ha criticado por su parte el procurador por Valladolid Francisco Igea que ve a los servicios jurídicos "instalados en la clandestinidad" y tirado de ironía para comparar el informe de hoy con 'El lazarillo de Tormes' que, según ha recordado, es una novela anónima picaresca.

"Esto es lo que ocurre cuando uno le deja la Presidencia de una institución como las Cortes de Castilla y León a quien no cree en los mínimos elementales del funcionamiento democrático. Ni hay informes jurídicos y cuando se hacen los informes jurídicos son anónimos", ha zanjado.

Desde el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, el soriano Ángel Ceña ha defendido también la necesidad de que este informe jurídico estuviese firmado al menos por el letrado jefe y ha lamentado por otro lado que los cambios normativos que proponen PP y Vox vía ley de Medidas no se hayan tramitado a través del proyecto de ley correspondiente y tras los respectivos informes. "No entendemos por qué no se firma", ha concluido.

Las tres enmiendas que no han sido admitidas a trámite hacen referencia a la Ley del Ruido, a la Ley de Ordenación Farmacéutica y a la Ley de Sanidad Animal mientras que en las otras diez enmiendas sí se ha encontrado una "conexión mínima" y una "homogeneidad entre el texto de las enmiendas y el texto enmendado", por lo que seguirán adelante en su tramitación parlamentaria de cara al pleno de los días 29 y 30 de abril.

De la Hoz ha aprovechado la ocasión para recordar en este sentido que la práctica de hacer enmiendas a otras leyes en la tramitación de leyes en los parlamentos no es una cuestión nueva que se haya planteado 'ex novo' en las Cortes de Castilla y León