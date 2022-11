El Miguel Delibes acoge 'La aldea maldita', de Florián Rey, con música en directo de Raül Refree, dentro de Seminci

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid se convierte durante esta semana en sede de la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, gracias a la participación de la Junta de Castilla y León como administración colaboradora del festival de cine.

Este viernes, a las 19:30 horas, la Sala Sinfónica Jesús López Cobos acogerá la proyección de 'La aldea maldita', una de las películas más míticas del cine español, dirigida por Florián Rey en 1930 y protagonizada por Carmen Viance, Pedro Larrañaga, Amelia Muñoz y Ricardo Núñez.

Nacida en el momento de la llegada del cine sonoro, contó con una doble versión, la sonora y la muda. Solo la segunda ha llegado hasta nuestros días.

La película se consideró perdida durante muchos años, hasta que, a mediados de los años ochenta, Filmoteca Española pudo encargar su restauración a Juan Mariné.

Con motivo del centenario del nacimiento de este director de fotografía y restaurador del cine español, en 2020 se encargó la creación de un nuevo acompañamiento musical para la película al músico y productor español Raúl Refree, uno de los más aclamados de la última década.

En su proyección en la Seminci, 'La aldea maldita' se muestra con 12 minutos de metraje inédito y con este nuevo acompañamiento musical, como una película de una radical modernidad.

Con una fotografía deslumbrante, un estilo directo y un montaje seco, en sus escasos 60 minutos de duración recoge algunos temas tan actuales como el del vaciamiento de las zonas rurales.

Las entradas para la proyección, al precio de 14, 18 y 22 euros, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com

'MINIMINCI'

El Centro Cultural Miguel Delibes participa como sede de la Seminci en la que se desarrolla la 'Miniminci', sección con el objetivo de acercar el festival y el cine a los escolares, a través de la proyección de diferentes largometrajes y cortometrajes animados.

De esta forma, desde el pasado lunes 24 y hasta el viernes, serán cerca de 10.000 escolares de 100 centros educativos diferentes, los que pasen por el Centro Cultural Miguel Delibes, que ofrece diferentes proyecciones en dos sesiones matinales.

Las películas que se están proyectando son 'Chickenhare and the Hamster of Darkness/ Hopper, el polloliebre' de Ben Stassen, Benjamin Mousquet (Bélgica/Francia 2022), 'Icare' de Carlo Vogele (Luxemburgo/Francia/Bélgica 2022), 'Kiwi og Strit' de Esben Toft Jacobsen (Dinamarca 2022), 'Rabbit Academy. Mission: Eggpossible' de Ute von Münchow-Pohl (Alemania/Austria 2022) y 'Salvar el árbol' de Iker Álvarez, Haizea Pastor (España/Brasil/México 2021).