Mila del Campo asume Voluntariado y Empleo Social y Niño Turismo tras la salida de La Varga del Ayuntamiento de Burgos

BURGOS, 13 Mar. (EUROPA PRESS) - .-

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, acompañada del vicealcalde Fernando Martínez - Acitores, ha informado este miércoles de la reestructuración del equipo de Gobierno tras la salida del concejal de Turismo y Servicios Sociales, Fernando de la Varga, y la entrada de su sustituta, Milagros del Campo, quien asumirá Voluntariado, Cooperación y Empleo Social, dentro de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, así como de Sanidad y Cementerio y la Presidencia del Distrito Oeste.

Estas competencias, hasta ahora, recaían en los concejales Andrea Ballesteros y Carlos Niño, en el caso de Servicios Sociales y Sanidad y Cementerio, respectivamente.

Ayala ha señalado que "por su perfil profesional", Mila del Campo, que tomará posesión como nueva concejala del Ayuntamiento de Burgos en el pleno del próximo viernes, 15 de marzo, se hará cargo de las áreas de Voluntariado, Cooperación y Empleo Social "al estar muy vinculada a los temas sociales" por su perfil profesional como psicóloga forense, por lo que también llevará Sanidad y será la presidencia del Distrito Oeste.

Por otro lado, Carlos Niño dejará Sanidad para asumir la concejalía de Turismo, un área que "está relacionado" con su trabajo ya que es funcionario en la Junta de Castilla y León en la que es responsable de temas vinculados con la vitivinicultura y las denominaciones de origen.

Asimismo, José Antonio López asume la Concejalía de Servicios que suma a su responsabilidad de Ingeniería Industrial.

Cristina Ayala ha aseverado que "no se crea una nueva concejalía" y que se ha llevado a cabo una reestructuración que espera que sea "la definitiva", aunque ha apuntado que "la política no es predecible porque no había en mente una reestructuración" como la que se ha hecho ahora pero "los acontecimientos han obligado".

Asimismo, Ayala ha aclarado se está a la espera de la reestructuración definitiva de 'Promueve' para conocer quién se hará cargo de las funciones que Fernando de la Varga tenía en la sociedad de promoción burgalesa.