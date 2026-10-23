Milagros Marcos y Roberto Martín, cabezas de lista del PP al Congreso y al Senado por Palencia

PALENCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Milagros Marcos volverá a encabezar la lista del PP por Palencia al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre mientras que para el Senado ha apostado por una cara nueva en la persona del alcalde de Villamuriel, Roberto Martín.

El número dos de la lista al Congreso está ocupado por Luis Miguel Cárcel Cárcel, subdelegado del Gobierno entre 2012 y 2018 y segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Palencia en el mandato 2019-2023.

El tercer puesto de la lista a la Cámara baja donde están en juego cuatro escaños por esta provincia es para María José Ortega Gómez, alcaldesa de Aguilar de Campoo desde el año 2003 y senadora por Palencia desde 2023.

En el caso de la lista al Senado, está encabezada por Roberto Martín Casado, alcalde de Villamuriel desde 2019 y "el alcalde más votado" de Castilla y León en 2023 con el 67 por ciento de los votos. En segundo lugar irá Cristina Sandino Vallejo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Astudillo, y en tercero Jorge Domingo Martínez Antolín, senador desde 2019 y presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el último mandato.

La presidenta provincial del PP, Ángeles Armisén, ha destacado que se trata de un equipo "con gran experiencia de gestión y solvente" cuyo objetivo es aportar y dar un impulso al proyecto de reconstrucción nacional que encabeza Alberto Núñez Feijóo.