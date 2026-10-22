Miriam Andrés responde a Torró que de las 9 lista de CyL al Congreso siete las encabezan hombres

Captura del perfil de X de la alcaldesa de Palencia. - CAPTURA

PALENCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la capital palentina, Miriam Andrés, ha cuestionado que los cambios en las listas de Palencia se deban a motivos "de paridad", como así lo ha aseverado la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ya que, como ha apuntado, de las nueve listas al Congreso presentadas en las provincias de Castilla y León, siete las encabezan hombres y cuatro al Senado.

A través de su cuenta personal de 'X', la secretaria general del PSOE de Palencia ha escrito: "De las nueve provincias de CyL, siete son encabezadas por hombres al Congreso y cuatro por hombres al Senado".

"Pero la paridad se cumple por el cambio de la lista de Palencia", ha escrito la alcaldesa palentina en referencia a las declaraciones realizadas por la nueva portavoz socialista, Rebeca Torró, quien ha reconocido la apuesta del PSOE por la "paridad" y es uno de los argumentos empleados para los cambias de las listas de Palencia y en otras circunscripciones.

Junto a su mensaje de texto, Miriam Andrés ha publicado un Gif que dice: "¿Pero qué me estás container?".

La militancia palentina eligió a Álvaro Bilbao como cabeza de lista del PSOE por Palencia al Congreso, pero el Comité Federal optó por colocar en puesto de salida a Mari Luz Martínez Seijo, lo que motivó la renuncia en bloque de toda la lista y las críticas de Mirián Andrés por pasarse "por el forro" la decisión de los militantes de Palencia.