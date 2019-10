Monasterio apela a la "valentía" de los españoles para que no ganen los "que adoctrinan", los "totalitarios"

Publicado 18/10/2019 21:49:36 CET

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha apelado a la "valentía" de "todos los españoles" para que no ganen los "que adoctrinan", los "totalitarios", los que "utilizan las instituciones para "amedrentar", al tiempo que ha cargado contra la "inacción" de los que "callan" y solo están en los "cálculos" electorales y no en "defender los intereses de los ciudadanos".

Así lo ha señalado en Valladolid durante su intervención en un acto de partido en el que también ha intervenido el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y el candidato al Congreso por Valladolid, Pablo Sáez, ante cerca de medio millar de simpatizantes.

Rocío Monasterio ha apuntado, en su intervención, que el equipo de Vox está capacitado para defender las ideas que lleven a España a un futuro "mejor". Ha lamentado la inacción de los políticos en relación a Cataluña, donde la gente, ha asegurado, está viendo "cercenados" sus derechos. "Podemos transmitir esperanza, porque podemos sacar a España del atolladero en el que le han metido políticos cobardes que se han olvidado estar al servicio de todos los españoles", ha apostillado.

Vox ha trabajado para llevar a los golpistas al banquillo, para defender la Constitución porque, ha continuado, para remarcar que los demás no han hecho nada, "solo hablaban, pero no hicieron nada". "No quieren hablar del 116, ni del Estado de Excepción, ni de criminalizar a los CDR; solo están en los cálculos de lo que les interesa como partido y no el interés de los españoles", ha explicado.

Además, ha insistido en que se ha retrocedido en la defensa de la libertad. "Esto lo vamos a sacar si actuamos y somos valientes todos, si transmitimos a nuestros hijos determinados valores, el legado de las ideas que trascienden a cada uno de nosotros como la idea de la patria, de la igualdad, la defensa de la vida y de la dignidad humana", ha remarcado.

Por eso ha apelado a la valentía de "todos" para que no ganen los que "adoctrinan", que son los "totalitarios", los que utilizan las instituciones para "amedrentar". "Luego nos quejaremos y yo no quiero lamentarlo, por eso estamos en Vox, porque queremos hacer algo por España", ha reflexionado.

Monasterio ha insistido en que su partido ya ha conseguido que se hable de España, ha hecho "ejercicio de identidad" que ha provocado que "otros" estén "cabizbajos y rabiosos" ante sus planteamientos y valores de Vox.

En este punto, ha repasado el ideario del partido en migración, ley de género o Memoria Histórica. "La igualdad de oportunidades comienzan desde la concepción, desde la Educación para impedir que la izquierda entren en cualquier rincón de nuestra casa para adoctrinarlos. El proyecto totalitario comienza con el adoctrinamiento", ha apuntado.

"Cada insulto que recibáis es que algo estáis haciendo bien", ha recomendado. "Estáis defendiendo las ideas fundamentales que con esa valentía extenderéis para conseguir que vuestros hijos crezcan en libertad", ha incidido.

Por su parte, Pablo Sáez ha remarcado su presencia y la de su partido por su "vocación de servicio" y la "defensa de los valores" y ha apuntado que quiere una Valladolid que "gane peso e influencia" en España, que sea "moderno" y que apueste por el soterramiento de 2,5 kilómetros que sin costar un euro más de lo presupuestado "integraría a los barrios de la ciudad".