'Morgan' reclama un "trato digno" para la cultura musical de las instituciones en su vuelta a los escenarios de CyL

PALENCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Morgan' vuelve a subirse a los escenarios de la región a presentar su tercer disco "The river and the stone" tras dos años de parón y lo hace reclamando a las instituciones "un trato digno" para el mundo de la cultura musical del que piensan que hay que fomentar y hacer que llegue a la gente desde muy jóvenes.

El grupo musical afincado en Madrid ha presentado este viernes, además, su nueva gira 'The River Tour' que recalará en Valladolid el próximo 25 de febrero tras pasar por ciudades como Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Donostia o Valencia.

En su tercer trabajo de estudio ofrecen "nuevos sonidos y texturas", un disco hecho "con calma" como resultado de muchas horas de prueba y error, convivencia y ensayos. Diez canciones que amplían y profundizan más en la música que venían haciendo hasta ahora, desde la reflexión y la exploración.

"Los ahorros se acabaron hace tiempo" confiesa el grupo a Europa Press, tiempo que se les ha hecho larguísimo porque nunca habían estado tanto sin poder subirse a un escenario. La cartera no es lo único que ha sufrido, sino también la incertidumbre de no saber si iban a poder volver a vivir de los conciertos como antes.

Y es que, aunque en febrero de 2020 terminaron la gira de su segundo disco y ya tenían tomada la decisión de parar un año para "descansar un poco", el covid hizo que tuvieran que frenar por obligación, como todos. Así que cuando acabó el confinamiento decidieron alquilar una casa en la sierra de Madrid y trabajar en las canciones durante seis meses mientras intentaban olvidarse de todo lo que estaba pasando en el mundo.

Viendo cómo iban transcurriendo los acontecimientos estos meses pasados y "como se maltrataban las actuaciones en directo" decidieron empezar la gira en teatros, "era lo más seguro y sensato". Para ello, han adaptado su show a este tipo de recintos y dicen "sentirse cómodos" en ellos ya que su música se transforma y pueden tocar "con más sutileza" sabiendo que el espectador podrá distinguir y escuchar cada matiz de la actuación.

Morgan solo quiere que se valore el trabajo de los músicos en general y que se entienda que "sin cultura ni arte la vida puede ser muy aburrida". "Somos trabajadores como el resto del mundo que merecemos un trato digno por parte de las instituciones" insisten, al tiempo que solicitan las mismas ayudas que se han dado a otros sectores porque detrás de los escenarios y los camerinos "hay mucha gente trabajando en condiciones lamentables" aseguran.

Asimismo, consideran necesario fomentar la música y hacer que llegue a la gente desde muy jóvenes. "Si acostumbramos a los niños y jóvenes a ver y escuchar buena música, buena cultura, y arte en general, las salas en un futuro no solo estarán llenas sino que, además, estarán llenas de actuaciones de calidad. Ellos crearán nuevas corrientes y adaptarán todo lo aprendido y lo llevarán al siguiente nivel" aseguran.