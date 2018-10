Actualizado 18/09/2018 15:59:31 CET

LEÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de León acoge la exposición 'Nuevas lecturas. Diálogos en el tiempo y en el lugar' de la colección de Abanca, que estará abierta al público desde mañana, miércoles 19 de septiembre, hasta el 6 de enero de 2019.

Abanca presenta a la sociedad leonesa una nueva selección de obras de los fondos artísticos del banco, la colección de carácter privado más relevante de Galicia y una de las más importantes de España, según ha informado la entidad financiera a Europa Press.

La muestra ha sido presentada este martes por el comisario de la exposición y responsable de la gestión de la Colección Abanca, Diego Cascón, que ha explicado el proyecto y ha realizado una visita guiada a las autoridades asistentes.

Éste, que es el tercer proyecto expositivo del banco en la capital leonesa, va más allá de una tradicional narración de la historia del arte y plantea un original diálogo entre distintas creaciones de algunos de los artistas más relevantes del arte español e internacional con representación en la Colección Abanca. Entre los 29 autores elegidos se encuentran nombres con amplio reconocimiento como Julião Sarmento, Soledad Sevilla, Juan Muñoz, Paul Klee o Joaquín Sorolla.

Cascón ha destacado que "es una selección de 36 obras muy cuidadas que a diferencia de las anteriores la novedad está en que se presenta un diálogo entre artistas muy distintos de diferentes épocas que por primera vez se encuentran en una misma exposición".

Al respecto, el comisario ha señalado que "no se trata de una exposición clásica en la que haya un recorrido cronológico temática, sino que se es un diálogo entre diferentes artistas en un tiempo, lugar y espacio concreto como es este museo". De hecho, ha asegurado que "quizás esta muestra no tendría sentido si estuviera en otro espacio y lugar que no fuera éste".

Los encuentros que se plantean entre las 36 obras seleccionadas de 29 artistas inciden sobre diversas temáticas que tienen una presencia relevante en la pinacoteca, como son el arte y el juego, el arte como espectáculo, memoria y sueño, la mirada íntima, la luz y el paisaje.

El delegado territorial de la Junta en León, Guillermo García, que ha participado en la presentación, ha señalado que con esta muestra la entidad financiera cierra el primer ciclo de exposiciones que ha organizado en León en el marco del acuerdo suscrito en 2016 con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento leonés, tras la excelente acogida que brindó el público a las dos primeras propuestas, 'Bajo el signo de Picasso' (2016) y 'La mirada contemporánea' (2017).

La introspección es uno de los conceptos que subyace en varias de las obras elegidas y una de las relaciones que se establecen en la muestra a través de creaciones como la escultura Laughting chinese man with mirror (1997) de Juan Muñoz, que muestra a un hombre que se ríe de su propio reflejo porque se ha vuelto incapaz de reconocerse a sí mismo y sirve al autor para expresar su crítica con la sociedad y la incomunicación actual. Esta idea de reflexión interior se intuye también en la pintura Después del baño (1904), de Joaquín Sorolla, que forma parte de la relación de obras expuestas en el Museo de León.

Otro elemento común en varias creaciones presentes en la muestra es el protagonismo que adquieren las ventanas en obras tan dispares y lejanas en el tiempo como Dolce far niente (1885), de Darío de Regoyos, y Santiago: ventana con plantas (2000), de Elisa Sighicelli.

La exposición estará abierta al público en las instalaciones del Museo de León hasta el próximo 6 de enero, con entrada gratuita, en el horario habitual del centro: hasta el 30 de septiembre, de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.

A partir del 1 de octubre, el horario del Museo de León será de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas. El banco y el servicio didáctico del museo organizarán un programa de visitas guiadas y otras actividades didácticas dirigidas a diferentes colectivos.