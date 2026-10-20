El Museo Nacional de Escultura reivindica en una exposición el legado de paz y diplomacia de los condes de Gondomar

Cartel de la exposición 'Tiempos de paz y diplomacia. Diego y Constanza, condes de Gondomar', que se puede visitar en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. - MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Escultura de Valladolid reivindica en una exposición el legado de paz y diplomacia de Diego y Constanza, los condes de Gondomar, y acerca a los visitantes al Valladolid de la Corte.

Con el título de 'Tiempos de paz y diplomacia. Diego y Constanza, condes de Gondomar', la muestra podrá visitarse desde este martes 20 de octubre hasta el 14 de febrero de forma gratuita en el Palacio de Villena del museo, de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura.

La exhibición, comisariada por el conservador del museo, Óscar Fernández, y por la catedrática de la Universidad de Valladolid, Berta Cano, se celebra con motivo del cuarto centenario de la muerte de Diego Sarmiento de Acuña, primer conde de Gondomar, y está articulada en torno a un discurso temático que permite conocer cómo era la España de principios del siglo XVII a través de los hitos más destacados de su vida.

De esta forma, el visitante podrá descubrir cómo era el Valladolid que acogió a la corte entre 1601 y 1606, en coincidencia con el mandato de Sarmiento de Acuña como corregidor, según ha destacado el Museo Nacional de Escultura en un comunicado recogido por Europa Press.

Diversas obras muestran la cultura cortesana española, reflejada también en los ajuares que acompañaban a los embajadores de la monarquía hispánica, así como las relaciones políticas entre España e Inglaterra durante esos años.

En ese periodo se inició una etapa de paz que Diego Sarmiento de Acuña trató de preservar con su intensa labor diplomática, una tarea que le valió la concesión del título de conde de Gondomar por Felipe III y para la que contó con la ayuda de su esposa, Constanza de Acuña, cuya figura aún no es del todo conocida para el gran público y que se busca poner en valor con esta exposición.

La muestra evoca también cómo pudo ser la famosa biblioteca que creó en su residencia vallisoletana, la Casa del Sol, que actualmente acoge una de las sedes del museo, un espacio que albergó en su día una de las bibliotecas más importantes de la Edad Moderna, considerada todo un referente de la cultura de su tiempo y que supone un legado cultural "excepcional".

Para esta exposición se ha contado con casi una treintena de prestadores, tanto de España como del Reino Unido, entre los que se encuentran destacados museos, bibliotecas, archivos y colecciones privadas.

A ellos se suma la colaboración y participación de distintos departamentos ministeriales del Gobierno de España, como el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ha prestado el retrato de Diego Sarmiento con el que se abre la muestra, o el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que a través de la Universidad de Valladolid ha contribuido a la producción del catálogo científico de la exposición.

En este catálogo ha participado un destacado grupo de especialistas y, dado el alcance de las instituciones participantes, contará con una edición bilingüe en español e inglés, tal y como ha detallado el espacio cultural.

La muestra estará acompañada de una amplia programación cultural, que incluye visitas guiadas por los comisarios, lecturas dramatizadas y talleres para todas las edades que acercarán al público la cultura y la forma de vida en la España de principios del siglo XVII.