El Museo Patio Herreriano acoge 'Azul Castilla', una muestra que "repiensa cómo se puede pintar sin pintura"

La artista vallisoletana, María Tinaut, acompañada por el director del Museo Patio Herreriano, Javier Hontoria. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Patio Herreriano de Valladolid acoge desde este sábado, 17 de octubre, y hasta el 4 de abril del 2027 la muestra 'Azul Castilla' que explora "los azules posibles de Tierra de Campos" a través de diferentes técnicas artísticas que "repiensan cómo se puede pintar sin pintura".

Así lo ha presentado la artista vallisoletana María Tinaut acompañada por el director del Museo Patio Herreriano, Javier Hontoria, quienes han dado conocer este viernes la exposición concebida de manera específica para el museo y creada en la comarca de Tierra de Campos, en Palencia.

Sobre el origen de la propuesta, Tinaut ha explicado que surgió cuando regresó a su pueblo materno, Villacidaler, donde arrastró un apero artesanal con láminas adhesivas para capturar el rastro y la materia orgánica del paisaje del municipio.

En este sentido, Tinaut ha reconocido que la propuesta trata de explorar "cómo son los azules posibles de Tierra de Campos" y de los que ha querido registrar "la inmensidad y lo inabarcable de los cielos y esas cúpulas infinitas que se ven por allí".

La artista vallisoletana ha destacado que su obra se divide en dos partes. La primera se basa en el azul y la ha realizado a partir de fundas de colchón antiguas encontradas en la casa de la localidad palentina y con estas ha creado piezas que "repiensan cómo se puede pintar sin pintura, a través de acciones más pasivas, como pueden ser teñir, decolorar, remendar o ensamblar".

La segunda parte de la exposición está compuesta "en la tierra y en el campo, alrededor del pueblo" y se han realizado a partir de "una serie de paseos con diferentes personas alrededor de la casa", de los que generó "unos registros y negativo con los que se captaron la materia orgánica" que más tarde trasladó a "unas hojas transparentes adhesivas".

De esta forma, ha utilizado el material recogido como negativos para exponerlos a la técnica cianotipia, una forma de fotografía antigua que consiste en dos químicos que reaccionan a la luz del sol y que como resultado generan unas imágenes en azul.

Por su parte, Hontoria ha destacado que la obra recorre "la exploración de los límites de lo fotográfico", con diferentes técnicas mediante las que "hizo propio todo lo que se encontró en estas experiencias y en el espacio".

Asimismo, el director del Museo Patio Herreriano ha relacionado el estilo de Tinaut con "cierta herencia minimalista", pero desde una perspectiva "mucho más cálida, de mucha más transparencia y mucho más ajena a esa frialdad y a esa neutralidad que tenía el minimalismo original".

De esta forma, la muestra expuesta en la Sala 8, reúne diversidad de obras sobre papel y tela, así como una estructura real de una cama de su casa materna, que remiten "a la escala humana, al ámbito doméstico y a la memoria familiar".

Por otra parte, Hontoria, que está al frente del Museo Patio Herreriano desde 2019 y en los últimos días se ha conocido su intención de no presentarse al próximo concurso para la dirección, ha afirmado que ha vivido "unos años maravillosos en el museo" y que, para la primera parte del año, quedan "proyectos muy interesantes", en unos meses en los que pretende trabajar "con fuerza y con ilusión".