El Museo de Segovia presenta como Pieza del Mes de agosto dos dibujos de Zuloaga sobre el eclipse de 1900

Dibujos de Daniel Zuloaga del eclipse de 1900. - MUSEG

SEGOVIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Segovia ha presentado como Pieza del Mes, en agosto, dos dibujos de Daniel Zuloaga Boneta relacionados con el eclipse solar parcial que se contempló en Segovia el 28 de mayo de 1900.

El artista, formado junto a sus hermanos en la Escuela de Cerámica de Sèvres, en Francia, desarrolló una trayectoria vinculada a la cerámica, la decoración mural, la pintura y el diseño. Las dos piezas seleccionadas se conservan en el Archivo del Museo Zuloaga (iglesia de San Juan de los Caballeros de Segovia, desacralizada y que fue el taller de la familia Zuloaga) y representan distintas fases del fenómeno tal y como se observó desde Segovia.

El primero de los dibujos aparece en el reverso de una carta fechada el 25 de mayo de 1900 por los sucesores de José Peña, que Zuloaga recibió poco después. Se trata de un boceto que parece haber sido trazado durante el propio desarrollo del eclipse, sobre un papel que el artista tenía a mano, señala el centro a través de un comunicado.

El dibujo recoge diferentes fases del fenómeno e incluye anotaciones horarias, un dato que en la época resultaba relevante para contrastar los cálculos astronómicos con las observaciones realizadas sobre el terreno, cuestión que queda reflejada en el documento de la época titulado 'Instrucciones para la observación del eclipse total de sol del 28 de mayo de 1900'.

El segundo dibujo se conserva en uno de los cuadernos de bocetos de Zuloaga. Su ejecución es más ordenada y constituye una versión pasada a limpio del primer apunte. Existe una diferencia entre ambos: el dibujo realizado durante el eclipse incorpora una representación de la corona solar que no se trasladó posteriormente al cuaderno.

Segovia se encontraba fuera de la franja de totalidad, por lo que no puede determinarse en qué condiciones Zuloaga realizó esa representación ni si llegó a observarla directamente. La documentación de la época recomendaba el uso de cristales ahumados para proteger la vista durante la observación.

Según los datos conservados, el eclipse del 28 de mayo de 1900 comenzó en Segovia a las 14.35.32 horas y finalizó a las 17:00:15 horas, con una ocultación del 96,8 por ciento del Sol. Los dibujos de Zuloaga, tanto por las fases representadas como por las anotaciones horarias que contienen, se corresponden con este fenómeno.

El eclipse fue ampliamente seguido en Segovia y quedó recogido en el 'Diario de Avisos de Segovia', que desde marzo informó sobre el fenómeno y sobre las expediciones organizadas para observarlo, y que publicó entre el 5 y el 26 de mayo el artículo 'Los Eclipses', de Francisco Navarrete, dedicado a explicar el fenómeno y a divulgar el trabajo del astrónomo francés Camille Flammarion. La víspera del eclipse, el periódico difundió los horarios previstos y recomendó a los observadores buscar comodidad y prestar atención a los posibles cambios en la flora y la fauna.

EXPECTACIÓN

La jornada estuvo marcada por la expectación: los escolares salieron de excursión para contemplarlo y numerosos vecinos se concentraron en el Instituto, la Academia de Artillería, la Catedral, el Alcázar, el Acueducto y los altos de la Piedad, además de en la Plaza Mayor, donde se colocaron barreños con agua para facilitar la observación. La crónica publicada el 29 de mayo describió cómo el Sol adquirió un tono grisáceo, el cielo se oscureció y sopló un viento frío del norte, mientras las gallinas se recogieron como si anocheciera, sin que la oscuridad llegara a ser total.

El Archivo del Museo Zuloaga conserva también documentación sobre el eclipse total de 1905, entre ella una carta de Ignacio Zuloaga a su tío Daniel en la que anunciaba su viaje a Lerma junto a Darío de Regoyos y Pablo Uranga para presenciarlo. Ese mismo eclipse fue recogido por Pelayo Artigas en 'Ayllón en la historia', obra que menciona la participación de Juan Zuloaga, hijo de Daniel, entonces de 21 años.