'My notes on Mars', de Lili Horvát, inaugurará este viernes la 71 Seminci, que proyectará 208 películas

Archivo - El público sentado en las butacas del teatro, durante la gala de la 70ª edición de la Seminci en el Teatro Calderón. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El estreno en España del filme 'My notes on Mars', de la cineasta húngara Lili Horvát, inaugurará este viernes, 23 de octubre, la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en la que se proyectarán 208 películas, 121 de ellas estrenos y 22 largometrajes en competición oficial.

Se trata de una edición codirigida por Mariona Viader y Javier H. Estrada, quienes tomaron las riendas del certamen tras el fallecimiento repentino de José Luis Cienfuegos el pasado mes de diciembre, cuando ya se preparaba el evento de este año. Los codirectores mantienen las líneas maestras del exdirector del festival, a quien además se rinde homenaje en la programación con encuentros en torno a su legado y las sesiones musicales nocturnas Seminci Noche.

La forma de entender Seminci de Cienfuegos planeará así sobre la Semana, también en la selección de películas de esta 71 edición que arranca con el regreso de la mencionada directora húngara.

Horvát vuelve al festival vallisoletano seis años después de que 'Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido' obtuviera la Espiga de Oro de la 65 edición, además del premio Pilar Miró al nuevo director y el de Mejor Actriz para Natasa Stork, y después de haber participado ya en el certamen en 2015, con 'The wednesday child' en la sección Punto de Encuentro, y en 2021 como parte del Jurado Internacional.

La cineasta húngara regresa así para presentar su tercera película, 'My notes on mars', en este caso en estreno nacional y como protagonista de la Gala de Inauguración de la 71 edición que tendrá lugara las 19.00 horas en el Teatro Calderón.

Este filme supone la primera película de la directora en lengua inglesa y en ella presta atención a Margot (Mackenzie Davis), una investigadora espacial que desaparece durante una excursión en los Alpes y reaparece el mismo día en que familiares y amigos celebran una ceremonia en su memoria, lo que ofrece a Sam (Rupert Friend) la posibilidad de comenzar una relación que ya se encontraba en crisis.

Horvát y Mackenzie Davis mantendrán este viernes un encuentro con la prensa en la ciudad para exponer los detalles del largometraje, el cual es uno de los 22 a concurso que forman parte de la Sección Oficial, la cual, no obstante, cuenta con 31 títulos, pues hay otros nueve fuera de concurso.

Con la apertura protagonizada por la cineasta húngara, se dará paso a nueve días de proyecciones en el marco de una programación formada por un total de 208 películas, 71 cortometrajes y 137 largometrajes.

De las 208 propuestas, 121 serán estrenos, 88 nacionales, 30 mundiales y tres europeos, y, en general, habrá filmes para todo tipo de público, además de proyectos de los futuros talentos de Castilla y León.

De Sección Oficial, además de la obra de Horvát, este viernes se proyectarán 'Queen at sea', de Lance Hammer, y 'The echo chamber', de Andrea Pallaoro, ambas a competición y que serán proyectadas en el Teatro Cervantes.

Hammer, cineasta estadounidense, introduce 'Queen at sea', Oso de Plata en Berlín que llega a Seminci en estreno en España. La historia presenta a Leslie (Anna Calder-Marshall), quien experimenta una demencia avanzada, y a su marido, Martin (Tom Courtenay), se ocupa de ella. El equilibrio se rompe cuando Amanda (Juliette Binoche) descubre que ambos mantienen relaciones sexuales y duda de que su madre pueda consentir.

La producción italo-belga 'The echo chamber', de Pallaoro, será otro drama de la jornada y recala en Seminci como estreno nacional. En esta propuesta, el italiano recoge el último guion de Bernardo Bertolucci para dar vida a una historia que introduce a un productor musical atrapado entre dos mujeres, una veterana cantante cuya voz impregna cada rincón y otra que llega para cuidarlo y con quien inicia una relación. Los intérpretes Luca Marinelli, Alicia Vikander y Susan Sarandon sostienen ese triángulo emocional.

EL DOCUMENTAL DE PERIS-MENCHETA Y LA SERIE 'MATAR A UN OSO'

También este viernes, destaca el estreno mundial de 'SerYo', un documental que muestra el tratamiento oncológico del actor Sergio Peris-Mencheta. La película la firman Marta Solaz, Verónica Díaz y el propio Peris-Mencheta y se programa en la semana en el apartado de Proyecciones Especiales.

Otra de las proyecciones destacadas de esta primera jornada será 'Matar a un oso', la serie de estreno en esta 71 edición, que acogerá la proyección de los primeros capítulos. Dirigida por Jorge Sánchez-Cabezudo y Borja Soler, esta producción de Movistar Plus aborda la disputa provocada tras el envenenamiento del oso Cachou en el Valle de Arán, un suceso real que tuvo lugar en abril de 2020.

Eduard Fernández, María Rodríguez Soto, Miki Esparbé, Pol López, Nora Navas y Àlex Monner forman parte del reparto de esta ficción que contará con una rueda de prensa en esta primer día de la Semana vallisoletana y proyección con coloquio en el Teatro Zorrilla en el marco de Proyecciones Especiales.

También entre las actividades del primer día, se inaugurará la exposición 'Rugido humano, clamor de la Tierra. Habitando el sonido', impulsada por Seminci en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.