'Que nadie te apague', el lema de CyL contra la violencia de género

Publicado 18/11/2019 13:52:54 CET

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, ha advertido este lunes de que se está produciendo un repunte de los casos de violencia de género hacia las mujeres mayores, especialmente las que viven en el medio rural, y de las agresiones sexuales entre los más jóvenes, los dos polos a los que se dirige especialmente la nueva campaña en contra de la violencia de género.

Blanco Llamas ha hecho especial hincapié en la necesidad de trabajar para concienciar a los más jóvenes sobre determinados roles machistas y sexistas que, según ha lamentado, se están volviendo a repetir, y ha abogado por implicar a toda la sociedad castellanoleonesa para ampliar la capacidad de detección de casos de malos tratos a lo que ha añadido la importancia de formar a los profesionales.

En este sentido, ha recordado que el grupo de trabajo con el Tercer Sector creado el pasado lunes para reforzar y mejorar el diálogo abierto con estas entidades y desarrollar la Red Social contempla precisamente un grupo específico "muy importante" y "muy aceptado" para abordar este asunto.

Blanco Llamas ha recordado a las tres víctimas de la violencia de género que han muerto en lo que va de año en Castilla y León y ha ratificado el "compromiso irrenunciable" de la Junta para acabar con esta "lacra" a través de tres ejes de trabajo: la prevención, con una especial atención a la educación a los más jóvenes en todo lo relacionado con los abusos sexuales; la denuncia y el refuerzo de los recursos sociales.

Para ello, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a poner en marcha una nueva campaña publicitaria que se difundirá en los medios de comunicación y en las redes sociales con el mensaje 'Que nadie te apague'. "Que no te hagan desaparecer, que no te anulen (...) por ahí no", ha zanjado Blanco que ha advertido de que hay una línea "muy fina" en determinados comportamientos que no se puede sobrepasar "nunca".

Blanco ha aclarado asimismo que la lucha contra la violencia de género y contra las agresiones sexuales no es un patrimonio de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ni de la Junta de Castilla y León por lo que ha rechazado el uso partidista para insistir en la necesidad de involucrar a toda la sociedad para solucionar "un problema de todos".

La consejera ha presentado asimismo la nueva que se pondrá en marcha en esta campaña en una evolución de los tres muñecos que representan los servicios sociales hacia un lazo morado en sustitución de uno de ellos.