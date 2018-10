Notti Magiche, el 'Cluedo' del cine italiano de Virzì

Publicado 26/10/2018 15:57:05 CET

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un Cluedo del cine italiano es lo que propone Paolo Virzì en su última película, Notti Magiche, con la que ha regresado a la Semana Internacional de cine de Valladolid (Seminci) tres años después de ganar la Espiga de Oro con 'Locas de alegría'.

El cadáver de Francesco Saponaro, un conocido productor de cine aparece en el río Tíber y los principales sospechosos de la muerte son tres aspirantes a guionistas.

Durante una noche en comisaría, recrean las últimas horas que han pasado en la latente ciudad de Roma para demostrar que no son los asesinos de Saponaro y tratar de deducir quién es el culpable.

Así, los tres jóvenes protagonistas, finalistas del prestigioso premio Solinas, se ven envueltos en una trama de fraudes, mentiras y viejas rencillas entre los grandes, a la vez que decadetes, nombres del cine italiano.

La trama se desarrolla durante el verano de 1990, época en la que la era gloriosa del gran cine italiano atraviesa, junto a Saponaro, sus últimos días de gloria.

PAOLO VIRZÌ

Nació en Livorno (Italia) en 1964. En su adolescencia, colaboró con grupos de teatro aficionados escribiendo, dirigiendo e interpretando textos dramáticos.

Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Pisa antes de cursar estudios de Guion con profesores como Furio Scarpelli y Gianni Amelio en el Centro Experimental de Cinematografía, donde se licenció en 1987.

Trabajó de guionista a las órdenes de directores como Gabriele Salvatores o Roberto Giannarelli antes de sentarse por vez primera en la silla de director en 1994 para filmar 'La bella vita', por la que logró el David de Donatello al mejor director novel en 1995.

Desde entonces ha dirigido films como 'Ferie d'agosto' (1996), 'Besos y abrazos' (1999), 'My Name Is Tanino' (2002), 'Caterina se va a Roma' (2003), 'Napoleón y yo' (2006), 'Todo el santo día' (2012) o 'El capital humano' (2013, Premio David di Donatello a la mejor película).

En 2016 conquistó la Espiga de Oro, el premio a la mejor actriz (ex aequo para Valeria Bruni Tedeschi y Micaela Ramazzotti) y el premio del público en la 61 Semana con 'Locas de alegría', que también se alzó con cinco premios David di Donatello. En 2017 dirigió a Helen Mirren y Donald Sutherland en 'El viaje de sus vidas', su primer proyecto rodado en inglés.