Novedades en la Semana Santa de Valladolid

La Semana Santa de Valladolid retomará este año la nueva normalidad, tras dos años de parón por la pandemia, de tal manera que los acuerdos y modificaciones que se adoptaron para 2020 se aplicarán esta Semana de Pasión con seis nuevas procesiones el Jueves Santo y cambio de día en otros dos desfiles, la del 'Perdón y Esperanza', que pasa del Miércoles Santo al Viernes de Dolores, y la de 'Amor y Misericordia del Cristo de Medineceli' pasa del Lunes Santo al Domingo de Ramos.

Así lo ha explicado este viernes el secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid (JCSSVA), José Miguel Román, quien ha presentado la nueva revista editada por esta Junta, cuya portada muestra a la Virgen de la Amargura, una imagen de Pedro Muñoz Rojo, así como el programa de mano de la Semana de Pasión que comenzará el próximo 8 de abril y se extenderá hasta el 17 de abril.

Román ha explicado que algunas de estas novedades deberían haberse puesto en marcha en 2020, pero la pandemia provocada por el coronavirus ha provocado que la Semana de Pasión vallisoletana se haya tenido que suspender desde entonces.

Así, ha explicado que el primero de los cambios en la programación es que la procesión del 'Perdón y Esperanza' pasa del Miércoles Santo al Viernes de Dolores, y partirá a las 21 horas desde la parroquia de San Pedro; mientras que la procesión de 'Amor y Misericordia del Santísimo Cristo de Medinaceli' pasa del Lunes Santo al Domingo de Ramos, y partirá a las 19 horas desde la iglesia de San Martín.

Asimismo, la escisión de la procesión de la 'Amargura de Cristo' del Jueves Santo, en la que participaban tradicionalmente cinco cofradías, ha dado lugar 'ad experimentum' a cinco nuevos desfiles.

Se trata de la procesión 'exaltación de la Luz de Cristo' que saldrá alas 18.45 horas desde la iglesia del Carmen alumbrada por la Cofradía de la Exaltación de la Cruz; procesión 'Cristo en Getsemaní', de la Oración del Huerto, que partirá a las 19 horas; y la procesión de 'Humildad y Penitencia', alumbrada por los franciscanos, que partirá a las 19 horas del convento de Santa Isabel.

Asimismo, saldrá a las 19 horas desde la iglesia de San Miguel la nueva procesión de 'La Amargura en el Monte Calvario', alumbrada por la Cofradía del Descendimiento y la 'Estación Eucarística' que organiza, por primera vez la hermandad de Nuestro Padre Resucitado, María de la Alegría y las Lágrimas de San Pedro, que saldrá a las 19.30 horas de Porta Coeli.

A estos cinco nuevos desfiles, hay que sumar la nueva procesión 'ad experimentum' organizada por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre, que saldrá también el Jueves Santo con su paso titular con la imagen de la Virgen de la Caridad, talla de Lázaro Gumiel que saldrá por primera vez en Semana Santa. Por ello, en la procesión de 'Penitencia y Caridad' sólo estará alumbrada por los hermanos de La Piedad.

Otras modificaciones afectan a recorridos, como la procesión de Regla de la Cofradía de la Vera Cruz, el Jueves Santo; la de 'Verum Corpus' del Santo Entierro, que accederá a la Catedral por la puerta principal y saldrá por la puerta de Santa María; o el desfile de 'Cristo al Humilladero', de la hermanad del Descendimiento, también el Jueves Santo, ya que realizará un acto de humildad junto a la cofradía de Nuestra Padre Jesús Atado en la iglesia de Santa Isabel de Hungría.

Asimismo, la procesión del Jueves Santo de la Sagrada Cena ha modificado el acto de reflexión que celebraba tradicionalmente en la plaza de Watemberg y que tendrá lugar en el patio de los Cipreses de la Antigua Colegiata, mientras que el Ofrecimiento de los Dolores, que realizará el director de Cope en Castilla y León, Luis Jaramillo, se traslada, el Sábado Santo, desde la iglesia de la Vera Cruz hasta la Catedral.

Otra novedad es que en la procesión del Lunes Santo del 'Santísimo Rosario del Dolor' Radio María dirigirá el rezo del santo rosario y se podrá oír durante todo el recorrido a través de la megafonía establecida; mientras que también el Lunes Santo, la procesión de 'La Buena Muerte', de la Preciosísima Sangre, cambia su recorrido y traslada la estación de penitencia que realizaba tradicionalmente en el Santuario de la Gran Promesa hasta la iglesia del Salvador mientras que el desfile de La Piedad, del Miércoles Santo, traslada su acto penitencial de la plaza de las Batallas a la plaza del Salvador.

Sobre la previsión meteorológica, José Miguel Román ha asegurado que aunque en los móviles se puede ver la previsión a varios días vista, él prefiere llamara cada mañana a la delegación de la Aemet, ya que tal y como ha apuntado: "si vemos las predicciones a lo mejor se nos viene la moral a los pies y prefiero tenerla bien alta".

Al respecto, ha recordado a Rafael Resines, colaborador de la Junta de Cofradías, que hace muchos años, cuando no existían los móviles, y la sede de la Junta se encontraba en el Ayuntamiento, salía al balcón y decía: "salimos, que no llueve. A veces acertaba y a veces no".