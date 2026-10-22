Nuevas encomiendas en la Archidiócesis de Valladolid, entre ellas una nueva delegación para las Causas de los Santos

Archivo - El arzobispo de Valldolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, durante una rueda de prensa, en la sede de la CEE, a 16 de junio de 2026, en Madrid. Foto de archivo. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha decretado una quincena de nombramientos desde el inicio de este curso pastoral, marcado por la Asamblea Diocesana que está celebrando la Archidiócesis vallisoletana bajo el lema 'Sal y anuncia la alegría, en comunión', y que vienen a completar la primera relación de nuevas encomiendas pastorales comunicadas el pasado mes de agosto. Entre ellas figura una nueva delegación para las causas de los santos.

El prelado vallisoletano ha nombrado al presbítero diocesano Francisco Javier Mínguez Núñez párroco in solidum (moderador) de la unidad pastoral que conforman las parroquias de San Ramón Nonato y San Vicente de Paúl.

Para la Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, de los Franciscanos Menores, ha sido nombrado párroco José María Lucas Moral (OFM) y vicario parroquial, Bernardino Samuel Azcona Martínez (OFM).

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada (OMI) Giovanny Nova Delgado y Jean Maurice Samba Sene han sido nombrados párroco in solidum (moderador) y párroco in solidum, respectivamente, de las parroquias de San Isidro Labrador, en Valladolid capital; de Santiago Apóstol, en Megeces; y de Santa María, en Mojados.

También en el ámbito de la Iglesia rural ha sido ratificado el nombramiento de Álvaro de la Riva de la Red como nuevo arcipreste de Medina, uno de los nueve arciprestazgos en los que se articula la presencia de la Iglesia vallisoletana en el conjunto de la provincia. Por su parte, Jorge Polo Casado ha sumado una nueva encomienda como párroco de Santa María de la O, en Wamba.

El presbítero extradiocesano Mario Alejandro Arias Jaramillo, procedente de la Arquidiócesis de Medellín (Colombia), ha sido nombrado vicario parroquial de la Unidad Pastoral Santísimo Salvador-Santiago Apóstol, en el centro de la ciudad de Valladolid. Y Andrés Fuentes Calero, de la Archidiócesis de Oviedo, vicario parroquial de Nuestra Señora de Prado, en el barrio de Parquesol.

NUEVA DELEGACIÓN PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS

El Arzobispo de Valladolid ha puesto, además, a Andrés Fuentes Calero al frente de la nueva Delegación para las Causas de los Santos. Hasta ahora, era la Vicaría Judicial la encargada del seguimiento e instrucción de la fase diocesana de los procesos de beatificación y canonización abiertos desde la Iglesia vallisoletana.

Como parte de la renovación que se está impulsando de la Vicaría Judicial, monseñor Argüello ha querido reforzar también el Tribunal Eclesiástico con un juez más, Grzegorz Lonski. El Tribunal incorpora, además, a Fuentes Calero como defensor del vínculo y promotor de justicia. Una figura, esta última, equivalente a la del fiscal en el ámbito del derecho civil.