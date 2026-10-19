Las nuevas Jornadas de Música Contemporánea de Segovia ofrecen hasta 2027 un total de 20 estrenos absolutos

El Concejal De Cultura, Juan Carlos Monroy; La Directora De La FDJB, Noelia Gómez; El Alcalde Mazarías; La Presidenta De Autismo Segovia, Susana Guri Y El Director Del CNDM, Joan Cerveró. - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las XXXIV Jornadas de Música Contemporánea de Segovia, organizadas por el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y la Fundación Don Juan de Borbón, adscrita al Ayuntamiento de Segovia, celebrarán 7 eventos musicales en los que habrá 20 estrenos absolutos, en un calendario de noviembre del 2026 a mayo del 27.

Las Jornadas de Música Contemporánea de Segovia se celebrarán en distintos espacios de la ciudad, del 6 de noviembre de 2026 al 8 de mayo de 2027, con un programa de siete conciertos que recorren la música actual desde varios ángulos: la obra de compositoras españolas, el minimalismo, las nuevas voces iberoamericanas y el diálogo con el patrimonio musical.

En la presentación de las Jornadas han participado el alcalde de Segovia, José Mazarías; el director del CNDM, Joan Cerveró; la directora de la Fundación Don Juan de Borbón (FDJB), Noelia Gómez; el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, y la presidenta de Autismo Segovia, Susana Guri, dado que uno de los conciertos dedicará su recaudación a la Asociación Autismo Segovia.

El ciclo contará con 20 estrenos absolutos, entre ellos nueve encargos del CNDM y el Festival de Música Española de Cádiz a compositoras españolas, y combina obras de los siglos XX y XXI con partituras de reciente composición. Según el alcalde Mazarías, "una ciudad con tradición musical como Segovia puede y debe ser un espacio abierto a la experimentación y a las nuevas composiciones".

Cerveró, director del CNDM desde hace apenas dos semanas, ha indicado que la misión del Centros es "apoyar y acompañar a los festivales de toda España" y ha anunciado que pedirá a sus socios "un proyecto sometido a revisión continua para adaptarse a un mundo que cambia". El director ha señalado que la presencia de mujeres compositoras ya es algo natural y no una obligación.

Noelia Gómez ha recordado que el CNDM se sumó en 2018 como coproductor y que, desde entonces, las Jornadas han pasado de celebrarse durante un fin de semana de noviembre a extenderse hasta mayo. La directora de la FDJB ha señalado que es "el ciclo más activo de su género en Castilla y León" y ha detallado que el programa rinde homenaje a Francisco Correa de Arauxo, a Manuel de Falla, por el 150º aniversario de su nacimiento, y a la Generación del 27. Todos ellos han subrayado el carácter didáctico de las Jornadas, que incluyen actividades para centros escolestes y espectáculos que forman a público general.

Las Jornadas se iniciarán el viernes 6 de noviembre con la Orquesta Sinfónica de Segovia y Quiquemago. Violín, teremín y magia se darán cita en un espectáculo familiar que se ofrecerá a escolares a las 12.00 horas y al público general a las 18.00 horas, en el salón de actos del IES Andrés Laguna.

El sábado 7 de noviembre, Ángel Montero estrenará en la Catedral de Segovia 'Preludios para Francisco Correa de Arauxo', ocho piezas inéditas de Eduardo Lorenzo en homenaje al compositor y organista sevillano, cuyas obras también se interpretarán, formando un diálogo entre los preludios contemporáneos y los de Araújo.

El sábado 28 de noviembre actuará el Trío Arbós, agrupación residente del CNDM, junto a Álvaro Octavio, Ángel Luis Sánchez, Joan Enric Lluna y Rocío Gómez, con obras de Falla, Joaquín Nin-Culmell, Fernando Remacha y Jesús Torres, que estrenará una pieza encargada por el CNDM y por el Festival de Música Española de Cádiz.

El viernes 22 de enero de 2027 llegará 'Homenajes', a cargo del conjunto Around the Sound, dirigido por Joan Castelló, con la soprano Margarita Rodríguez. Se escucharán los nueve estrenos absolutos de las compositoras españolas, actuales, María José Arenas, Anna Bofill, Zuriñe F. Gerenabarrena, Pilar Jurado, Consuelo López de Rego, Marisa Manchado, Sonia Martínez Ramírez, Rosa María Rodríguez Hernández y Rosa Santiago, integrantes del Taller de Compositoras del CNDM y del Festival de Música Española de Cádiz. El concierto será benéfico a favor de Autismo Segovia, con motivo del 25º aniversario de la asociación.

El sábado 27 de febrero, el Lux Nova Dúo, con sede en Hamburgo y formado por el guitarrista peruano Jorge Paz Verástegui y la acordeonista alemana Lydia Schmidl, explorará la huella de Leo Brouwer en los sonidos iberoamericanos, con obras de este y de otros autores, además de un estreno de Ismael García Daganzo.

El sábado 17 de abril subirán al escenario la violinista Leticia Moreno, residente del CNDM, y el pianista Claudio Constantini, con un programa que incluye a Maurice Ravel, Béla Bartók, Krzysztof Penderecki, Astor Piazzolla y una obra del propio Constantini.

El cierre, el sábado 8 de mayo, corresponderá a Ricardo Descalzo con 'Una historia apócrifa del minimalismo', dentro del ciclo #Minimalismo del CNDM, y en el marco del 80º aniversario de John Adams y el 90º de Philip Glass. Sonarán obras de ambos, de John Cage, Nils Frahm y Hania Rani, entre otros, y un estreno de Descalzo.

La programación incluye 'Oídos curiosos', con talleres y conciertos participativos de la compañía Ukelelé Ukelelá! para escolares de Infantil, Primaria y primero de Secundaria los días 24, 25 y 26 de febrero de 2027 en La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Los centros podrán inscribirse del 18 al 22 de enero a través de la web de la Fundación Don Juan de Borbón.

Las entradas, con precios entre 5 y 12 euros, se pueden adquirir en la web de la Fundación, en el Centro de Recepción de Visitantes y en la taquilla del recinto desde una hora antes de cada concierto. Las Jornadas forman parte del Programa Circuitos del CNDM.