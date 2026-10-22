'Objetivo: almacén seguro' reúne en Segovia a 63 expertos para prevenir los accidentes laborales en almacenes

'Objetivo: Almacén Seguro' Reúne En Segovia A 63 Expertos Para Reforzar Cómo Reducir Accidentes Laborales En Almacenes. - JUNTA DE CYL

SEGOVIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Territorial de Trabajo de Segovia ha desarrollado la jornada técnica de prevención de riesgos laborales 'Objetivo: almacén seguro', en la que ha reunido a 63 técnicos de prevención de riesgos para reforzar prácticas que eviten o disminuyan los accidentes laborales en los almacenes.

La elevada demanda de solicitudes, que ha obligado a cerrar el plazo de inscripción de forma anticipada, evidencia el interés de las empresas y de los técnicos de prevención de Segovia por mejorar la seguridad laboral en este área específica de los centros de trabajo.

En la joranda se han expuesto criterios técnicos y buenas prácticas para mejorar la seguridad en el diseño, la organización y el mantenimiento de los almacenes, así como contribuir a la reducción de los accidentes laborales. En ella han intervenido representantes de aseguradoras laborales y de varias compañías de la provincia, además del Área de Seguridad y Salud Laboral de Segovia.

Los almacenes constituyen instalaciones estratégicas para la recepción, manipulación, almacenamiento y expedición de mercancías, es decir, para todo el recorrido que sigue un producto desde que llega a una instalación hasta que sale de ella. En estos entornos hay diferentes riesgos que se pueden combatir con planificación preventiva, diseño de espacios seguros, mantenimiento de las instalaciones y formación de las personas trabajadoras. Estos aspectos se han presentado como elementos fundamentales para reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad en las operaciones.

La iniciativa se enmarca en las obligaciones recogidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en su normativa de desarrollo, que establecen el deber empresarial de garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, para lo que se han expuesto pautas concretas para cumplir con esa obligación en su actividad cotidiana.

La sesión ha comenzado con un análisis de las condiciones de trabajo generales y de la accidentabilidad en almacenes, a cargo del Área de Seguridad y Salud Laboral de Segovia. A continuación se ha ofrecido una ponencia sobre las áreas de almacenamiento, los muelles de carga y las rampas nivelables: los espacios y los accesos donde se cargan y descargan las mercancías.

Posteriormente, dos empresas de la provincia han abordado el diseño de almacenes, la seguridad en las estanterías y los procedimientos de mantenimiento e inspección, aspectos que afectan tanto a la estructura de las instalaciones como a su conservación a lo largo del tiempo. Una charla posterior se ha centrado en los equipos de manutención, que es la maquinaria destinada a mover y trasladar cargas, y en las paletas de carga.

Por último, dos compañías más han participado en un bloque dedicado a las buenas prácticas de gestión de la seguridad en almacenes y se ha dado paso a un coloquio.

El programa ha combinado una visión general de las condiciones de trabajo y de la accidentabilidad con ponencias específicas sobre cada una de las zonas y los equipos presentes en un almacén, desde los muelles de carga hasta las estanterías, y ha incorporado la experiencia de empresas que han expuesto sus prácticas de gestión de la seguridad.