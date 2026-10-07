Obras de teatro internacionales y de Mérida, novedades del 'Otoño Cultural' de Palencia que contará con 30 espectáculos

El Concejal De Identidad Cultural, Turismo Y Fiestas, Francisco Fernández, Durante La Presentación Del 'Otoño Cultural'. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de espectáculos para todos los públicos conforman la programación del 'Otoño Cultural' del Ayuntamiento de Palencia, que se desarrollará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en el Teatro Principal de la capital y que tendrá como novedad dos nuevos ciclos, uno de teatro internacional y otro de teatro clásico con propuestas procedentes del Festival de Mérida.

El concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, ha destacado durante la presentación de la programación, el ciclo de 'Teatro Internacional que contará con compañías procedentes de Alemania, Argentina y México que subirán a las tablas obras como 'Feliz Día', 'Dysphoria', 'El invencible verano de Liliana' y 'Teatro Delusio'.

Otra de las novedades de este año será el ciclo de 'Mérida a Palencia', que permitirá disfrutar los días 17 y 18 de diciembre algunas de las obras que pasaron por el Festival de Mérida 2025.

Dentro de esta nueva propuesta, Rafael Álvarez, 'El Brujo', traerá a la capital 'Iconos o la exploración del destino', un monólogo de humor donde se reflexiona sobre el destino de la tragedia griega.

Al día siguiente, será el turno de 'Jasón y las furias, una obra de espíritu clásico y mirada contemporánea que presentará una magnifica puesta en escena y grandes interpretaciones de todo su elenco.

Estas novedades complementarán a las citas ya consolidadas del 'Otoño Cultural', como son el XXIV Festival Internacional de Guitarra de Palencia 'Diapasión', el Festival Navideño de Teatro Infantil, el XIII Jazz Palencia Festival o los conciertos de la Banda Municipal de Música.

En conjunto, durante este periodo pasarán por las tablas del Teatro Principal de Palencia títulos como 'La Desconquista', 'Largo viaje hacía la noche', 'Nadia', 'La Barraca', 'Leonora', 'Panorama desde el puente', 'Malquerida', 'Flamenc Oh' o 'Agua Sucia', según ha destacado el concejal.

Ya en fechas navideñas, en coincidencia con las vacaciones de los más pequeños, entre los días 27 y 30 de diciembre y a las 19.00 horas, se ha preparado una programación especial dentro de esta iniciativa.

El Festival Navideño de Teatro Infantil se incluye en el programa. Esta propuesta dará comienzo el 27 de diciembre con el espectáculo 'Camuñas', una historia sobre la valentía, el coraje y el poder de enfrentarse a los propios miedos. La obra, basada en el cuento de Margarita del Mazo, es un espectáculo de títeres donde el humor, la música y personajes divertidos acompañan al público en un viaje lleno de misterio, emoción y risa.

El ciclo continuará el 28 con la obra 'Jirafa', una creación ingeniosa y visualmente original de Thomas Noone Dance, que combina títeres, danza y proyecciones de video inmersivas.

Le seguirá el 29 de diciembre la obra 'Rossini en la Cocina' de la compañía La Tartana Teatro. Se trata de una divertida obra de títeres y actor a través de la obra musical de Rossini, en lo que supone un acercamiento de la música clásica al público infantil.

Ya el 30 de diciembre, la compañía Festuc Teatre pondrá en escena 'El viaje de Nuru', una aventura tierna y valiente, sobre el crecimiento personal y la belleza de ser diferente.

Por su parte, la Banda Municipal de Música actuará el 25 de octubre y el 20 de diciembre con el Concierto Extraordinario de Navidad, ambas a las 12.30 horas.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ

Además, la música en el mes de noviembre vendrá de la mano de la decimotercera edición del Festival Internacional Jazz Palencia, que contará entre sus principales propuestas con las actuaciones de Kurt Elling junto a The Yellowjackets, Michel Camilo, Billy Cobham y el dúo formado por Cucurucho Valdés y Javier Colina.

La programación se desarrollará principalmente en los teatros Principal y Ortega e incluirá también un concierto familiar y la entrega del IX Premio Internacional 'Ramos Ópticos' al mejor relato sobre jazz.

Concretamente, el ciclo de grandes conciertos comenzará el sábado 7 de noviembre, a las 20.30 horas en el Teatro Principal, con Antonio Serrano & Kaele Jiménez Cuarteto, que presentarán el proyecto 'Jazz CaLó', una propuesta que combina jazz y flamenco.

Además, el domingo 8 de noviembre, a las 12.00 horas, tendrá lugar un concierto familiar de Swing for Kids, que estrenará 'De Cine', un espectáculo dirigido al público infantil que relaciona el swing con la música de películas.

Asimismo, el XXIV Festival Internacional de Guitarra 'Diapasión' se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de noviembre en el Teatro Principal para que los amantes de la música y de la guitarra puedan disfrutar de artistas de primer nivel.

Por último, se incluyen en la programación el espectáculo de la Escuela de Danza Smile 'Urban Simphony' el 20 de noviembre y el espectáculo de la compañía de María Pages, que representará el 29 de octubre 'El Paraíso de los negros', una obra que estuvo programada en el mes de abril y que tuvo que ser suspendida por motivos de salud de la bailarina.

Finalmente, el Otoño Cultural volverá a ofrecer sesiones y encuentros con directores, dramaturgos y emisión de película, dentro de las actividades del Club de Espectadores y Teatro 360º.

Además, las obras 'Panorama desde el puente', de Arthur Miller y 'Malquerida', con Aitana Sánchez-Gijón, estarán adaptadas a personas sordas e invidentes.

La venta de entradas de forma anticipada será los días 9, 10 y 11 de octubre, todos los lunes no festivos y de función, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

y de 18:30 a 21:00 horas, tanto en la taquilla del Teatro Principal como en la página web www.teatroprincipaldepalencia.es.